Plazo fijo: ¿cuánto debés invertir para obtener una ganancia de $70.000?

Con las tasas actuales, el capital necesario para obtener un rendimiento mensual relevante varía según el banco y el canal elegido para constituir el depósito.

El Banco Nación mantiene diferencias entre la tasa ofrecida en sucursal y la disponible para constituciones electrónicas.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan obtener un rendimiento en pesos, sin asumir el riesgo de otras inversiones . Aunque las tasas de interés volvieron a ajustarse durante las últimas semanas, los bancos siguen ofreciendo rendimientos diferentes , por lo que el monto necesario para alcanzar una determinada ganancia varía, según la entidad financiera elegida y el canal elegido para hacer la inversión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La diferencia responde a la política comercial que aplican numerosos bancos para incentivar las operaciones digitales . Por ese motivo, antes de constituir un plazo fijo conviene comparar tanto las tasas, como las condiciones ofrecidas por cada banco.

El rendimiento de un plazo fijo depende de tres factores : el capital invertido, la tasa de interés y el plazo elegido. Como la mayoría de las colocaciones tradicionales se realiza a 30 días, cualquier variación en la TNA modifica directamente la ganancia obtenida al vencimiento.

Tomando como referencia las condiciones vigentes del Banco Nación , un depósito de $6.000.000 permite obtener un rendimiento superior a los $75.000, incluso bajo la tasa correspondiente a las operaciones realizadas en sucursal.

Con una TNA del 15,50% , el resultado es el siguiente:

capital invertido: $6.000.000

plazo: 30 días

ganancia: $76.438,36

monto total al vencimiento: $6.076.438,36

En cambio, quienes constituyen el plazo fijo mediante home banking o la aplicación oficial del banco acceden a una tasa más elevada. En ese caso, los resultados cambian:

capital invertido: $6.000.000

plazo: 30 días

TNA: 19%.

ganancia: $93.698,63

monto total al vencimiento: $6.093.698,63

Esto significa que, eligiendo el canal electrónico, el mismo capital genera $17.260,27 más de intereses respecto de la operación realizada presencialmente.

La diferencia demuestra la importancia de revisar las condiciones de cada modalidad antes de confirmar la inversión. En muchos casos, elegir el canal digital permite mejorar el rendimiento sin modificar el monto depositado, ni el plazo de la colocación.

Ámbito

Las tasas de los principales bancos

Desde que el Banco Central dejó de fijar una tasa mínima para los depósitos a plazo fijo, cada entidad financiera determina libremente el interés que ofrece a sus clientes. Como consecuencia, existen diferencias importantes entre los bancos, incluso para depósitos con el mismo plazo.

Entre las principales entidades financieras, las tasas nominales anuales para depósitos electrónicos a 30 días se ubican en los siguientes niveles:

Banco Macro: 19,5%

Banco Nación: 19%

BBVA: 18,75%

Banco Galicia: 18%

Banco Credicoop: 18%

ICBC: 18%

Banco Provincia: 18%

Banco Santander: 16%

Banco Patagonia: 16%

La brecha entre las tasas más altas y las más bajas impacta directamente sobre el rendimiento final. En un depósito importante, una diferencia de algunos puntos porcentuales puede representar varios miles de pesos adicionales.

El Banco Central mantiene disponible un comparador oficial, que permite consultar las tasas informadas por las entidades financieras antes de constituir un plazo fijo. Esa herramienta facilita la comparación entre bancos y ayuda a identificar cuál ofrece el mejor rendimiento para el monto que se desea invertir.

Además del interés, también conviene considerar otros aspectos, como la posibilidad de concretar la operación completamente en línea, el monto mínimo exigido por cada banco y las condiciones para clientes y no clientes. Algunas entidades ofrecen tasas promocionales exclusivamente para depósitos electrónicos o para nuevos usuarios, mientras que otras mantienen el mismo rendimiento independientemente del canal.