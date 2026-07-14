Plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $250.000

La comparación entre bancos cobra importancia incluso en inversiones de apenas un mes. Depositphotos

El plazo fijo durante años estuvo ubicado entre las alternativas más elegidas por quienes buscan una inversión de bajo riesgo y un rendimiento conocido desde el momento de la constitución. En ese escenario, la tasa de interés que ofrece cada banco resulta determinante, ya que puede modificar el monto que recibe el ahorrista al finalizar el período.

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Las entidades financieras mantienen diferencias en las Tasas Nominales Anuales (TNA), incluso para colocaciones a 30 días, por lo que comparar las opciones disponibles puede traducirse en una mayor ganancia con el mismo capital inicial.

Depositphotos Lo que se gana al depositar $250.000 en un plazo fijo de 30 días Un plazo fijo constituido por $250.000 a 30 días con una TNA del 19% genera intereses por $3.904,11. Al vencimiento, el ahorrista recibe un monto total de $253.904,11. En cambio, si la inversión se realiza con una TNA del 15,50%, el rendimiento baja a $3.184,93, por lo que el capital final asciende a $253.184,93.

Estos valores muestran cómo una diferencia de pocos puntos en la tasa puede modificar el resultado final de una inversión de corto plazo. Por ese motivo, comparar las condiciones antes de constituir un plazo fijo permite identificar la alternativa con mejor rendimiento.

El valor de las tasas de los principales bancos El relevamiento de julio refleja una amplia variedad de tasas entre las entidades financieras. Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia encabeza la lista con una TNA del 21%, mientras que Banco Macro ofrece 19,5% y Banco Nación paga 19%.

Otras entidades presentan tasas menores: BBVA informa una TNA del 18,25%, Galicia y Credicoop ofrecen 17,5%, ICBC llega al 17,2%, Banco Ciudad paga 17% y Santander junto con Banco Patagonia se ubican en 16%. Entre las entidades que permiten constituir plazos fijos online para no clientes también aparecen diferencias importantes: Reba Compañía Financiera: 23%

Crédito Regional Compañía Financiera: 23%

Banco Meridian: 22,25%

Banco Bica: 22%

Banco CMF: 22%

Banco Voii: 22%

Bibank: 21%

Banco del Sol: 21%

Banco Mariva: 21%

Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75%

Banco Hipotecario: 20,5%

Banco Dino: 20%

Banco de Comercio: 19%

Banco del Chubut: 19%

Banco Julio: 19%

Banco Masventas: 19%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19%

Banco de Formosa: 18,5%

Banco Comafi: 17% Además las tasas para clientes y para no clientes no siempre coinciden, ya que varias entidades publican condiciones especiales para las constituciones realizadas por canales digitales.

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