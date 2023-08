Por la alta inflación, el Gobierno aumentó 26% las partidas de gasto para 2023

Nadín Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), explicó a Ámbito que la modificación es “una adecuación” de los números a la evolución de la inflación. “En una economía con la inflación que tiene la Argentina hay que acomodar los números”, señaló. El economista sostuvo que lo relevante es que no se altere la relación entre déficit fiscal y el Producto Bruto Interno que para fin de 2023 tiene que mantenerse en el 1,9% para cumplir con las metas del FMI. En principio, el DNU no lo estaría haciendo.

Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, consideró que, si bien la medida procura adaptar la nominalidad del presupuesto a la inflación transcurrida este año, es probable que para antes de fin de año se tenga que volver a emitir un nuevo decreto. “Probablemente lo estén estimando con una inflación del 120%, pero si se llega a una de 150% como estamos viendo nosotros, tal vez estén corrigiendo con otro decreto más adelante”, explicó. El economista coincidió en que el DNU mantendría el ratio de déficit/PBI del 1,9%, pero que ello en sí no se reflejaría al final del año. “El paquete que anunció Sergio Massa sube medio punto el déficit, por lo que creemos que al final quedará en 2,7% o 2,9%”, proyectó. Abram supone que el Gobierno ahora no hizo una adecuación de partidas más alta porque “si no estarían revelando cuál es la verdadera inflación que están proyectando”.