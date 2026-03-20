Precarización del empleo: en Argentina, 7 de cada 10 jóvenes son informales + Seguir en









El estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reveló que más del 40% de los trabajadores no están cubiertos por la legislación relevante, sea laboral, impositiva y de la seguridad social.

Cómo está Argentina en comparación al resto de Latinoamérica. Memo

En el cuarto trimestre de 2025 la informalidad persistió dentro del empleo en Argentina, aunque los que más la sufrieron fueron los jóvenes: siete de cada diez trabajadores entre los 16 y 24 años son informales, lo que muestra la dificultad que tiene este grupo para insertarse en el mercado laboral. Asimismo, la tasa de informalidad fue del 43%, lo que significa que 4 de cada 10 trabajadores no están formalizados.

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En la comparación interanual se observa un aumento de aproximadamente un punto porcentual, según el estudio coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, y elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Asimismo, reveló que el 32% de esos trabajadores informales viven en hogares pobres y un 27% se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la pobreza.

La informalidad en detalle Con respecto al resto de la división etárea, los trabajadores entre los 45 y 64 años (60 años en el caso de las mujeres) son quienes experimentan la tasa de informalidad más baja, con 34,2%, seguida por el grupo entre los 25 y 44 años (42,2%) y el del 65 años y más (57,8%). El estudio concluye que "la mayor incidencia de la informalidad se da tanto al comienzo como al final de la vida laboral".

Malo: el trabajo informal creció al 33,8% en el tercer trimestre En lo que respecta a género, predominan los hombres en el mercado informal, con un 54,6%, mientras que las mujeres ocupan el 45,4% del mismo.

Por otra parte, Argentina se encuentra sexto en el ranking de países con mayor informalidad, por encima de Costa Rica (34,5%), Brasil (32,4%) y Chile (23,5%). La lista la lideran Perú (63,9%), Ecuador (58,9%) y Paraguay (56,6%), seguidos por México (49,2%) y Colombia (46,7%).

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