Precio del pasaporte argentino en septiembre 2026: tarifario completo y tipos de trámite del RENAPER

El organismo nacional estableció distintos aranceles según la modalidad elegida, desde la entrega regular hasta las opciones de urgencia.

El pasaporte argentino es el documento que permite acreditar la identidad de sus titulares durante los viajes internacionales.

Viajar al exterior requiere contar con la documentación correspondiente y, según el destino, el pasaporte argentino puede ser indispensable. Para quienes necesitan tramitarlo, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) cuenta con distintas modalidades de entrega que varían según el tiempo de espera y el costo.

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El tarifario vigente contempla alternativas para quienes pueden esperar el plazo habitual y otras destinadas a situaciones en las que el documento se necesita con mayor rapidez. La diferencia de precio entre cada opción puede ser considerable, especialmente cuando se elige una modalidad de resolución inmediata.

La modalidad habitual es el pasaporte regular , cuyo valor vigente es de $100.000 . Se trata del trámite ordinario para ciudadanos argentinos que necesitan contar con el documento de viaje internacional.

Los documentos de viaje cuentan con distintas modalidades según las características y necesidades de cada solicitante.

Para realizarlo es necesario gestionar un turno en un Centro de Documentación RENAPER habilitado a través de Mi Argentina y presentarse con la documentación requerida. El organismo aclara que la emisión del pasaporte queda sujeta a la verificación de los datos y a los controles correspondientes.

La vigencia también depende de la edad del titular. Para los mayores de 18 años , el pasaporte tiene una duración de 10 años , mientras que para los menores de edad la vigencia es de 5 años . La diferencia respecto de las modalidades rápidas está principalmente en el tiempo de entrega. Si el viaje está previsto para dentro de varias semanas o meses, la alternativa regular permite evitar el costo adicional de una tramitación urgente.

Pasaporte exprés y al instante: ¿cuánto cuesta tramitarlo de urgencia?

Para quienes necesitan el documento en menos tiempo existen dos alternativas. El pasaporte exprés cuesta $200.000 y contempla la entrega dentro de las 96 horas hábiles posteriores a la realización del trámite.

La modalidad al instante tiene un costo todavía mayor: $330.000. En este caso, RENAPER establece una entrega dentro de las 6 horas de iniciado el trámite, aunque esta opción solamente está disponible en los lugares habilitados.

El trámite al instante presenta además una particularidad: la información oficial indica que puede realizarse sin turno en aeropuertos habilitados o con turno en la sede de Buquebus. La entrega se produce entre las 2 y las 6 horas posteriores a la realización, siempre que se superen las verificaciones y controles correspondientes.

Así, la diferencia entre las modalidades no está solamente en el precio. También cambia el tiempo de respuesta: regular, exprés o inmediata son alternativas pensadas para necesidades diferentes.

El trámite se realiza a través de los centros habilitados por el Registro Nacional de las Personas.

Documentos de viaje excepcionales: tarifas para extranjeros, apátridas y refugiados

El tarifario vigente también contempla situaciones específicas para personas que no tramitan el pasaporte ordinario argentino. El pasaporte excepcional para extranjeros tiene un costo de $100.000. El mismo importe corresponde al documento de viaje destinado a personas apátridas y al documento de viaje para personas refugiadas.

Estos documentos forman parte del mismo cuadro tarifario aprobado por RENAPER. La normativa establece que el organismo tiene a su cargo la expedición de los distintos tipos de pasaportes y documentos de viaje correspondientes.

La categoría específica depende de la situación documental de cada persona, por lo que no se trata de opciones intercambiables con el pasaporte ordinario. Antes de iniciar el trámite, resulta conveniente verificar cuál corresponde en cada caso y qué documentación debe presentarse.

¿Qué hacer si hay un error en tu pasaporte?

Si el documento recibido contiene un error u omisión atribuible a la confección, existe una posibilidad de reposición sin cargo. El tarifario oficial establece que esta reposición es gratuita cuando el problema puede comprobarse mediante el simple cotejo de la documentación presentada al momento de realizar el trámite.

Hay, además, un plazo específico: el pedido debe realizarse dentro de los 90 días corridos desde la fecha de entrega del pasaporte. Pasado ese período, la situación puede requerir un trámite diferente.

Esto significa que conviene revisar los datos apenas se recibe el documento. Nombre, apellido, número de documento y demás datos personales deben coincidir con la documentación presentada. Si aparece un error, lo recomendable es consultar al RENAPER cuanto antes para determinar si corresponde la reposición gratuita.