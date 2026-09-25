El Frente Renovador reunirá a más de 300 dirigentes del NEA

El espacio liderado por Sergio Massa convocó a referentes de Chaco, Corrientes y Misiones para este sábado. Participarán legisladores, intendentes y más de 50 concejales.

El Frente Renovador realizará este sábado un encuentro regional del NEA que reunirá a más de 300 dirigentes territoriales y sociales de Chaco, Corrientes y Misiones. La actividad contará con la participación de legisladores, intendentes, concejales y militantes del espacio liderado por Sergio Massa .

La jornada estará dedicada a intercambiar miradas sobre el trabajo que el partido desarrolla en las tres provincias y a coordinar acciones entre sus referentes. La convocatoria apunta, además, a fortalecer la organización territorial del Frente Renovador en los municipios de la región.

Entre los dirigentes nacionales que participarán figuran el presidente del partido y diputado nacional por Santa Fe, Diego Giuliano , y la diputada nacional Sabrina Selva . También asistirán representantes provinciales y locales de los tres distritos convocados.

Por Chaco , la participación estará encabezada por la diputada provincial Katia Blanc . En tanto, la delegación de Misiones incluirá a los diputados provinciales Cacho Bárbaro y Cristian Castro .

La representación de Corrientes estará encabezada por el senador provincial Román Naya , de Santo Tomé. También participarán los diputados provinciales César Lezcano , de Empedrado; Sara Aparicio , de Bella Vista, y Adriana Vidal Domínguez , de Mercedes, junto con el exdiputado provincial y fundador de la Escuela de Oficios Germán Braillard .

Según la convocatoria, asistirán además más de 50 concejales, intendentes y militantes. El encuentro permitirá que los referentes de cada provincia y municipio expongan las tareas que vienen desarrollando y pongan en común los próximos pasos del espacio en el NEA.

Sergio Massa apunta a la renovación del peronismo de cara a 2027

El encuentro regional del NEA se suma a las actividades con las que Sergio Massa busca fortalecer la organización del Frente Renovador. En una reciente jornada con estudiantes en la Facultad de Derecho de la UBA, el exministro puso el foco en el futuro del peronismo y planteó que “no es hora de candidaturas”.

“Se viene una etapa de renovación en el peronismo. Llegó la hora de tomar el bastón de mariscal y de hacerse protagonistas”, sostuvo ante los jóvenes que participaron del encuentro. Massa también llamó a construir un proyecto colectivo: “No se trata de seguir a un dirigente, esa etapa se terminó. Llegó el momento de armar algo en conjunto”.

La actividad en la UBA incluyó paneles sobre gestión municipal, política legislativa, economía, seguridad, comunicación política e historia del movimiento peronista. El formato permitió el intercambio entre el referente del Frente Renovador y los estudiantes, en el marco del trabajo universitario que impulsa el espacio.

Dentro del Frente Renovador sostienen que la prioridad actual es construir la unidad del peronismo antes de definir candidaturas para 2027. Esa discusión también atraviesa al sector del gobernador bonaerense Axel Kicillof, mientras persiste la incertidumbre sobre las reglas de la próxima elección ante la posibilidad de que se suspendan las PASO.