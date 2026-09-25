Boom de créditos hipotecarios: las consultas se disparan tras la baja de tasas anunciada por el Gobierno

El crédito volvió a aparecer como una posibilidad concreta para quienes buscan comprar una vivienda y ahora comparan qué ofrecen los bancos.

Las nuevas condiciones volvieron a acercar el crédito a quienes buscan comprar una vivienda y comparar opciones entre bancos.

Los créditos hipotecarios volvieron a generar interés entre quienes buscan comprar una vivienda. Después de varios meses con tasas más altas, los últimos recortes aplicados por los bancos empezaron a reactivar un mercado que venía con menos movimiento.

Las consultas crecieron con fuerza y las nuevas condiciones volvieron a poner el financiamiento para vivienda en la mira de muchas familias. A eso se suma un esquema oficial que busca ampliar los fondos disponibles y empujó nuevos cambios entre las entidades.

La mayoría de los últimos recortes llevó las tasas hasta el 7,5% anual más UVA . Macro fue una de las primeras entidades en bajar hasta ese nivel, mientras Banco Hipotecario pasó del 9,5% al 7,5% para sus líneas destinadas a primera vivienda. Galicia hizo el mismo ajuste y redujo dos puntos porcentuales su propuesta.

La mayoría de los bancos quedó cerca del 7,5%, aunque algunas líneas ya ofrecen tasas todavía más bajas.

Uno de los cambios más fuertes llegó de Supervielle , que bajó del 15% al 7,5%. Santander, Credicoop, Patagonia y los bancos del Grupo Petersen también quedaron en ese nivel para determinadas líneas, mientras BBVA ya ofrecía una condición similar antes de esta nueva ronda de bajas.

Por debajo de esa referencia aparecen otras alternativas. Banco Ciudad ofrece una tasa del 6,5% para una línea de primera vivienda con condiciones específicas en la Ciudad de Buenos Aires. Banco Nación se ubica en 6,7% para clientes que cobran sus haberes en la entidad y cumplen los requisitos de su propuesta, mientras ICBC tiene una opción preferencial del 6,9% para quienes depositan allí el sueldo.

El impacto empezó a verse rápidamente entre los potenciales compradores. En Banco Ciudad, la cantidad de consultas e interesados llegó a multiplicarse por cuatro después de la mejora de las condiciones, en un mercado que venía de perder actividad durante los primeros meses del año.

Cuál es el tope máximo de tasa fijado por el Gobierno y el rol del FGS de ANSES

El 7,5% no apareció de manera casual entre las nuevas propuestas. El programa impulsado por el Gobierno estableció que los créditos otorgados con recursos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES no pueden superar una tasa de UVA más 7,5%.

El plan contempla hasta $2 billones para ampliar el dinero disponible para hipotecas. El FGS coloca esos recursos mediante depósitos a plazo fijo ajustados por UVA en las entidades financieras, que luego deben destinarlos a préstamos para la compra, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

Cada licitación puede alcanzar los $200.000 millones. En la primera participaron 18 entidades, que presentaron 42 ofertas por $258.640 millones, y finalmente 13 bancos recibieron los $200.000 millones disponibles.

El programa también fija otras condiciones. Los préstamos otorgados con ese dinero deben tener un plazo mínimo de 15 años y no pueden superar las 150.000 UVA por operación. Las reglas difundidas originalmente establecieron además un plazo de 90 días corridos para aplicar los fondos desde la constitución del depósito.

Los ingresos mínimos, el porcentaje financiado y el valor de la primera cuota cambian bastante de un banco a otro. Freepik

Requisitos para acceder: ingresos mínimos y líneas disponibles banco por banco

La tasa no es el único dato que define el acceso a un hipotecario. Cada banco establece sus propios requisitos de ingresos, porcentaje de financiación y relación entre la cuota mensual y el sueldo del solicitante. En buena parte de las propuestas, ese último límite se ubica en el 25% de los ingresos netos.

Banco Ciudad permite financiar hasta el 75% del inmueble en su propuesta al 6,5%, con un monto máximo de $150 millones y un plazo de hasta 25 años. Para un préstamo de $100 millones al período máximo, la cuota inicial ronda los $658.000 y exige ingresos familiares cercanos a $2.632.000. La línea está destinada a primera vivienda familiar y permanente en CABA y fija límites para la superficie y el valor por metro cuadrado.

Banco Nación ofrece una tasa del 6,7% para quienes cobran sus haberes en la entidad y compran una vivienda única y permanente cuyo valor se encuentre dentro de las 210.000 UVA. Los plazos pueden llegar hasta los 30 años y el monto disponible depende de la capacidad de pago de cada solicitante.

ICBC exige ingresos mínimos de $1,4 millones y permite que la cuota represente hasta el 25% del sueldo. Financia hasta el 80% de una vivienda de uso permanente, con plazos de hasta 20 años. También admite sumar los ingresos del cónyuge, conviviente o uno de los padres.

Supervielle bajó de $5 millones a $3 millones el ingreso mínimo necesario para acceder a su propuesta. Cubre hasta el 75% del valor de la propiedad, permite sumar los ingresos del grupo familiar y ofrece plazos de hasta 20 años, con un máximo de 150.000 UVA para la alternativa al 7,5%.

Santander fijó un ingreso mínimo de $2,24 millones para su línea de primera y única vivienda al 7,5%. Patagonia, en tanto, exige desde $1 millón, cubre hasta el 70% del valor de la propiedad y establece que la cuota mensual no supere el 25% de los ingresos netos.

Credicoop pide ingresos superiores a $3,5 millones y BBVA establece como piso cuatro salarios mínimos, vitales y móviles. En ambos casos, el monto que finalmente puede solicitarse también depende del valor de la cuota y de los ingresos demostrables.