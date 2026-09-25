Ingresos: cuánto tiene que ganar por mes una familia para integrar el 10% más rico en CABA

El decil más alto en la Ciudad de Buenos Aires percibe en promedio más de $7.700.000. El detalle de cada decil, de la concentración de ingresos y del mapa de empleo laboral en La Ciudad, en la nota.

Un hogar porteño necesitó al menos $5.100.000 mensuales en el segundo trimestre de 2026 para integrar el 10% de mayores ingresos en CABA.

En el segundo trimestre de 2026, un hogar porteño debió registrar ingresos mensuales por al menos $5.100.000 para pertenecer al 10% de mayor poder adquisitivo de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos se desprenden del informe de distribución del ingreso total familiar publicado por el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba ).

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Cabe precisar que dentro de ese segmento de mayores recursos, los ingresos familiares escalan hasta un techo de $23.200.000 mensuales , con una media de $7.704.374 . Este promedio del décimo decil triplica ampliamente el ingreso medio general de los hogares porteños, que se ubicó en $2.560.338 durante el mismo período.

Si el cálculo se realiza dividiendo la masa de ingresos por la cantidad de miembros de la familia, el límite inferior para ingresar al décimo decil se ubica en un ingreso per cápita de $2.600.000 por persona. A su vez, el promedio per cápita dentro de este grupo asciende a $4.105.275 por integrante.

La brecha geográfica dentro del territorio porteño se consolida en la Zona Norte (Comunas 2, 13 y 14) , región que exhibe las cifras más altas de la Ciudad. Con un ingreso total familiar promedio de $2.948.528 y un per cápita de $1.709.320 , el poder adquisitivo por persona en el corredor norte supera en 1,7 veces al de la Zona Sur, mientras que sus ingresos individuales resultan 1,6 veces mayores .

El decil más rico (13,5% de la población) concentra el 30% de los ingresos totales de la ciudad.

La escala socioeconómica de la Ciudad de Buenos Aires por Ingreso Total Familiar refleja la siguiente estratificación por deciles:

Decil 1: ingresos de $15.000 a $730.000 (medio: $453.282 ). Reúne a 137.220 hogares (6,5% de la población).

Decil 2: ingresos de $738.000 a $1.000.000 (medio: $868.188 ). Reúne a 137.187 hogares.

Decil 3: ingresos de $1.000.000 a $1.300.000 (medio: $1.166.562 ). Contiene a 137.207 hogares.

Decil 4: ingresos de $1.300.000 a $1.600.000 (medio: $1.463.137 ). Suma 136.989 hogares.

Decil 5: ingresos de $1.600.000 a $1.910.000 (medio: $1.746.411 ). Marca la mitad de la distribución con 137.490 hogares.

Decil 6: ingresos de $1.910.000 a $2.300.000 (medio: $2.100.463 ). Incluye a 137.050 hogares.

Decil 7: ingresos de $2.300.000 a $2.820.000 (medio: $2.562.625 ). Agrupa a 137.873 hogares.

Decil 8: ingresos de $2.838.910 a $3.700.000 (medio: $3.211.184 ). Reúne a 136.439 hogares.

Decil 9: ingresos de $3.730.000 a $5.100.000 (medio: $4.470.063 ). Contiene a 137.065 hogares y concentra el 17,2% de la masa de ingresos.

Decil 10: ingresos de $5.100.000 a $23.200.000 (medio: $7.704.374). Es el estrato más alto, con 137.311 hogares y el 30% de la masa total de ingresos de la ciudad.

En el segundo trimestre de 2026, un hogar porteño debió registrar ingresos mensuales por al menos $5.100.000 para pertenecer al 10% de mayor poder adquisitivo de la Ciudad de Buenos Aires.

El decil más rico concentra el 30% de los ingresos totales

Las estadísticas del organismo porteño ponen en evidencia una marcada asimetría en la distribución. El décimo decil, compuesto por 137.311 hogares y 416.433 residentes, representa solo el 13,5% de la población total, pero acapara prácticamente un tercio (30%) de todos los ingresos que se generan en el territorio porteño.

La brecha entre los extremos de la distribución alcanza una magnitud de 17 a 1: mientras el decil superior absorbe el 30% de los recursos, el 10% más pobre debe subsistir con apenas el 1,8% de la masa total de ingresos. Según el Idecba, este segmento agrupa al 6,5% de los residentes porteños, con un ingreso familiar promedio de tan solo $453.282 al mes.

De acuerdo con el relevamiento del Idecba para el segundo trimestre de 2026, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 1.379.432 hogares, de los cuales el 99,4% (1.371.831 familias) declaró contar con alguna fuente de ingresos. En el otro extremo, apenas el 0,6% (7.601 hogares) manifestó no haber percibido ningún tipo de ingreso durante el período analizado.

El empleo en CABA

En materia de empleo, el ingreso promedio de la ocupación principal se ubicó en $1.665.849, con un aumento interanual del 26,1%, aunque la mitad de la población ocupada no supera los $1.200.000. La diferencia por género continúa siendo significativa: los varones ganan en promedio $1.865.807 y las mujeres $1.455.913, lo que arroja una brecha del 22%.

La estructura de ingresos de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires muestra una fuerte dependencia del mercado laboral. Según el estudio, el 47,3% de los hogares subsiste exclusivamente con ingresos laborales, mientras que el 21,7% depende solo de fuentes no laborales y el 30,4% tiene un esquema híbrido de ambos tipos de ingresos. Esa distribución explica que el 79,5% de la masa total de ingresos del segundo trimestre provenga del trabajo, frente a un 20,5% que corresponde a jubilaciones, pensiones, transferencias estatales o rentas de la propiedad.

El 47,3% de los hogares en CABA subsiste exclusivamente con ingresos laborales, mostrando dependencia del mercado. Depositphotos

El vinculo con el empleo, ya sea presente o pasado, constituye el verdadero motor económico de las familias porteñas. De acuerdo con el reporte del Idecba, el 76,8% de los hogares cuenta con ingresos generados por miembros ocupados en la actualidad, mientras que un 37,2% percibe beneficios de su inserción laboral previa, como jubilaciones o indemnizaciones. En tanto, las transferencias entre privados explican el sostén del 13,3% de los hogares, la asistencia estatal llega al 7,4% y las rentas de activos alcanzan al 6,7%.

Una porción importante de los hogares recurre a mecanismos adicionales para cubrir gastos. Más de la mitad, el 51,6% de los hogares, utilizó préstamos o compras con tarjeta de crédito durante el mes anterior a la medición, mientras que el 35,6% utilizó sus ahorros.

Como reflejo de la necesidad de complementar ingresos, el pluriempleo registró una marcada suba en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, el 13,3% de los trabajadores ocupados (unas 214.000 personas) cuenta con más de un empleo, lo que representa un salto interanual del 8,1%. Quienes recurren a un segundo trabajo extienden su jornada laboral a un promedio de 47 horas semanales para sumar un ingreso secundario medio de $761.345 al mes.