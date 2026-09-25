¿Casa propia en 10 días? La vivienda de madera de 150 m² que cuesta un 65% menos que un monoambiente

Un sistema constructivo reduce los tiempos de obra y propone una alternativa habitacional con distintos niveles de terminación.

Una alternativa que pone el foco en los tiempos y las características de cada obra.

Construir una vivienda suele estar asociado con meses de obra, contratistas, materiales que llegan por etapas y gastos que pueden aparecer sobre la marcha. Pero dentro del mercado argentino comenzaron a ganar espacio sistemas que buscan cambiar esa lógica y trasladar buena parte del proceso a una fábrica.

Uno de esos ejemplos es el modelo Asia , desarrollado por una empresa de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La propuesta alcanza los 149,25 m² totales , entre espacios interiores y una galería de grandes dimensiones, y puede quedar montada en el terreno en unos 10 días una vez cumplida la etapa previa de fabricación.

La clave para reducir el tiempo de trabajo en el lote está en que una parte importante de la vivienda se prepara previamente en planta. Allí se fabrican y panelizan los distintos componentes que luego son trasladados hasta el lugar elegido por el propietario.

Desde la firma del contrato hasta el comienzo de las tareas en el terreno pasan aproximadamente 45 días de preparación . Una vez que los materiales llegan al lote, el montaje y las terminaciones previstas demandan otros 10 días. La propia empresa aclara que ese período es estimativo y puede modificarse según la ubicación, las características del proyecto y las condiciones del suelo.

El modelo tiene 86,25 m² cubiertos y otros 63 m² correspondientes a la galería. La distribución contempla dos dormitorios, un baño completo, cocina integrada y living-comedor. La vivienda ocupa un frente de 15 metros y se extiende nueve metros hacia el fondo, mientras que la galería tiene seis metros de profundidad.

La estructura se construye principalmente con Eucalipto saligna, mientras que las bases contemplan Quebracho colorado. La propuesta estándar se apoya sobre pilotines de madera dura de hasta 50 centímetros de altura, aunque también existe la alternativa de realizar una platea de hormigón, cuyo costo corre por cuenta del propietario.

En materia de aislación, las paredes incorporan poliestireno expandido de cinco centímetros y los cielorrasos cuentan con placas de tres centímetros. El techo suma una membrana aluminizada y chapa trapezoidal CAL 25.

Los espacios fueron pensados para integrar ambientes interiores con áreas destinadas al descanso. Magnific

Un chalet de madera frente al departamento tradicional: comparativa de precios

El modelo Asia tiene un valor informado de u$s45.443 más IVA. En cambio, unos u$s131.000 es el precio promedio de oferta de un departamento de dos ambientes y 50 m² en la Ciudad de Buenos Aires. Con esa referencia, la vivienda de madera equivale a aproximadamente el 35% del valor de ese inmueble.

La diferencia es importante, pero hay que ponerle contexto. El departamento utilizado para la comparación está en CABA y tiene una superficie mucho menor, mientras que la propuesta de madera suma casi 150 m² entre interiores y galería. Además, el precio de la casa no incluye algunos gastos que pueden modificar el presupuesto final.

Uno de ellos es el traslado hasta el terreno. La empresa calcula ese servicio tomando como referencia u$s10 por kilómetro entre su planta de Concepción del Uruguay y el lugar donde se realizará el montaje. Tampoco están contempladas las conexiones de electricidad, gas y agua desde la vivienda hasta las redes disponibles en el lote.

La modalidad de pago también tiene alternativas. La constructora plantea entregar el 70% al momento de firmar el contrato y el 30% restante cuando la construcción llega al terreno. También contempla la posibilidad de cancelar el total al comienzo, con bonificaciones según la empresa.

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Personalizable y modular: los extras que podés sumarle a tu vivienda

Otra característica del sistema es que el modelo no tiene que mantenerse idéntico al diseño original. Antes de comenzar la fabricación, el propietario puede pedir cambios en las medidas, la distribución, determinados ambientes, las aberturas y algunas prestaciones.

Algunas modificaciones implican un costo adicional. Es el caso de una mayor superficie, cambios en las instalaciones o la incorporación de materiales y equipamiento que no forman parte de la propuesta estándar. Las aberturas con DVH, por ejemplo, representan un adicional frente a las previstas originalmente. También puede aumentar el presupuesto cuando la vivienda debe instalarse a más de un metro de altura.

La cocina incluida en el modelo cuenta con bajo mesada, bacha y grifería, además de las instalaciones de agua fría y caliente y los desagües preparados para conectarse con el sistema disponible en el terreno. El baño incorpora ducha, vanitory, inodoro, bidet y griferías, junto con revestimientos de PVC y piso vinílico.

La madera también recibe un tratamiento específico: la terminación contempla cuatro manos de impregnante ignífugo e insecticida, disponible en tonos caoba o negro. En las aberturas se incluyen vidrios de cuatro milímetros, con posibilidad de pasar a una prestación superior.

La empresa establece además un año de garantía sobre los trabajos comprendidos en el contrato, incluida la estructura y las instalaciones correspondientes, junto con seguimiento posventa durante ese período.