Precios: ¿el Gobierno puede anclar al dólar?

El Gobierno parece haber entrado en una dinámica un tanto perversa en la cual se ve embarcado finalmente en procurar reprimir las consecuencias de los efectos no deseados de sus propias políticas. Es que si bien los registros inflacionarios de la pandemia están mostrando una desaceleración, con tasas mensuales de apenas 1,5%, el éxito en el corto plazo se explica por el derrumbe del nivel de actividad, el congelamiento de tarifas más programa de Precios Cuidados, la parsimonia sindical en cuanto a reclamos salariales, y el amarrete crawling peg del BCRA (micro devaluaciones). Todo eso precisamente para no alimentar las presiones inflacionarias. O sea, la cuarentena está frenando la inflación y varios de sus factores inerciales. De ahí que la inflación de estos meses muestre niveles no registrados en varios años. Ya algo se vio en el primer trimestre del año, en la previa de la pandemia y el aislamiento, y el segundo trimestre no distará de ser muy diferente. Pero, aún sin mirar el largo plazo, los desafíos vendrán en el segundo semestre donde las dinámicas del mercado cambiario, financiero y del consumo entrarán a jugar a pleno.