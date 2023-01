Gobierno busca desinflar el "sendero" de precios por debajo del 4%

Como viene marcando el propio ministro de Economía, el Gobierno se puso como objetivo desacelerar la inflación un punto porcentual por bimestre. Luego de estacionarla en un 5% promedio durante noviembre y diciembre pasados, la expectativa es que en los primeros tres meses del 2023 ronde el 4%, sabiendo que en marzo por cuestiones estacionales podría darse un salto con respecto a enero y febrero.

Con este escenario de base comenzarán en los próximos días las reuniones con las empresas de consumo masivo y los supermercados para renovar Precios Justos. Este programa cuenta con una canasta de 2.000 productos que se mantienen sin variaciones por 90 días. La Secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini buscará sostener esa política aunque habrá actualizaciones en los valores al inicio del nuevo tramo, como sucedía con Precios Cuidados. También consideran la posibilidad de rotar algunos artículos de acuerdo a lo que se negocie con cada firma, pero siempre con la idea de que haya una referencia en la góndola que no se modifique por tres meses.

El plan oficial también cuenta con algo que en Economía consideran más relevante en cuanto al impacto en el índice de precios al consumidor que esa canasta. Se trata de otros 50.000 productos para los cuáles se acordó un tope de incrementos. Ese techo es hasta ahora del 4%, lo que bautizaron como el plan “cuatro por cuatro”. Massa buscará que a partir de marzo esté por debajo para alinear las expectativas en torno al objetivo que se plantea para el período, más cerca del 3%.

De todas maneras en el Palacio de Hacienda insisten en que la estrategia es “integral”. Por lo que sostienen que “los acuerdos colaboran con la desaceleración de la inflación”, pero aclaran que no tendrán el efecto esperado si no se acumulan reservas en el Banco Central o si no se ordena el frente fiscal, otras dos cuestiones que ocupan por estas horas al equipo económico.

Monitoreo del cumplimiento

En el Gobierno se muestran conformes con el nivel de acatamiento que exhibe hasta ahora el programa Precios Justos. “En relación a los valores que encontramos en las góndolas estamos en un 88% de cumplimiento en la canasta de los 2.000 fijos y en un 81% en los productos que deben moverse con el sendero del 4%”, detalló a este medio una fuente al tanto de los relevamientos oficiales.

Al mismo tiempo, le bajan el tono a la discusión que se instaló en torno a la presunta participación de los gremios en los controles de precios. “Por supuesto que la responsabilidad y la potestad de hacer cumplir los acuerdos es nuestra, pero eso no quita que las asociaciones de consumidores o los sindicatos nos puedan brindar información”, remarcaron desde Comercio.

Después de todo, el planteo inicial fue ese: sentar en la misma mesa a las empresas, los trabajadores y los consumidores. Algo que también quedó reflejado el día de la presentación del plan con la foto de los principales referentes del sector industrial, los supermercados y el titular del gremio de la alimentación, Héctor Morcillo.