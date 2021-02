Improbable idea de anclar el dólar

Lo que en el pasado hoy era una estrategia “cantada”, atrasar el tipo de cambio en un año electoral, no parece estar muy disponible este año, sobre todo en medio de la negociación con el FMI. Será clave cómo termine el I trimestre. Porque ya en varias oportunidades se ha señalado que no es igual para un gobierno comandar, en una situación difícil, este barco con una inflación de 1% o 2% mensual que con una de 3% o 4%. Menos en pandemia. Por eso es importante que la tasa del I trimestre no escale a dos dígitos. Y como no se ve en el horizonte el advenimiento de un tradicional plan de estabilización, no se descarta que el Gobierno tome medidas y haga algo para evitar la espiralización.

¿Qué hicieron los últimos dos gobiernos cuando se aceleró la inflación al 38% anual en 2014 y en 2016? El Gobierno de Cristina Kirchner optó por anclar el tipo de cambio y las tarifas en 2015. Luego en el administración Macri se eligió atrasar el tipo de cambio pero no las tarifas en 2017. ¿Cuáles fueron los resultados? Al pasarse de una devaluación del 35% con ajuste de tarifas del 92% a una del 12% y del 6% respectivamente, la inflación cedió al 28% en 2015. Pero luego desembocó en la aceleración de 2016 donde la devaluación fue del 65% y las tarifas subieron más de 220%. La receta Macri para desinflar llevó la inflación en 2017 al 25% pero un año más tarde la devaluación del 115% y el ajuste tarifario de 60% llevaron la tasa de inflación casi al 50%.

El Gobierno de Fernandez optaría por ir por la micro, vía controles de precios y regulaciones para descomprimir la presión inflacionaria. Aunque la tentación de atrasar el dólar estará a la vuelta de la esquina, la situación de las reservas del BCRA no le dan mucho margen. Veremos.