Precios máximos: alimenticias aguardan por nueva actualización

“Nosotros tenemos variaciones de costo que van desde el tipo de cambio, que varió desde diciembre el 23%; aumentos de salarios, que van desde el 20% al 27%; aumento de materias primas, que van del 26% al 42%; aumentos de la logística, del 14% al 23%. Y además, hemos incluido los gastos por el covid, los protocolos que pusimos en marcha el 20 de marzo y que incluyen los costos de transporte. Y se suma a las licencias, que tenemos más del 25% del personal licenciado. Todo eso tiene una influencia en la estructura de costo muy importante, que evidentemente el congelamiento al 6 de marzo, lo que produce es un impacto negativo en la estructura de costo que puede afectar a los insumos y, con ello, la constitución de capital de trabajo, y evidentemente a la corta o a la larga el aprovisionamiento o abastecimiento”, señaló a Ámbito Daniel Funes de Rioja, presidente de la Copal, quien de todas formas aclaró: “Como no queremos eso, se lo planteamos al ministro Matías Kulfas y la secretaria Paula Español. Nos dijeron que se abre esta semana una ventana de conversación de ajustes posibles. Cuando aplicaron esa ventana a fin de julio, nos dieron entre 2% y 4%, el margen fue muy estrecho, pero no queremos que se agrande la brecha. No es cuestión de rentabilidad, es cuestión de no perder”.