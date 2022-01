Shock de calor, sequía y asambleas

… que, mientras el IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina), determinó que el asado y el vitel toné son los platos más mencionados como “infaltables” en las mesas de Navidad y de Año Nuevo, con 59% y 38% respectivamente, lo cual confirma también cuales son los cortes preferidos por el mercado local en cualquier época del año, ya que se incluye al matambre en el 3º lugar (32%), los productores ganaderos están haciendo malabares con la sequía que ya destruyó pasturas y hasta campo natural, con temperaturas que a nivel del suelo llegaron a rondar los 60º C. en los días de mayor calor. También las aguadas acusaron recibo de las inclemencias climáticas, con abruptas bajas de las napas, y hasta falta de viento para poder usar los molinos, lo que obliga (a los que pueden) a encarecer la producción con bombeo de las perforaciones. Tal situación en el caso de la cría, con terneros de pocos meses y vientres recién preñados puede provocar varias alteraciones en el mercado, si el clima no se revierte (lo que no parece por el momento). Por un lado, la pérdida espontánea de preñeces por el shock de calor y falta de alimentos y agua, lo que podría tensar aún más el mercado de cría, ya ajustado en los últimos períodos por falta de terneros. La segunda consecuencia, que también incluye a la invernada, vendría por el lado de la oferta ya que los productores a los que se les va achicando el campo natural, y no tienen reservas (silo, rollos, etc.) pueden llegar a incrementar la oferta (antes que se mueran los animales), lo que “aflojaría” inicialmente el mercado, pero para repuntar fuertemente después, ni bien las condiciones mejoren. Esta situación, bastante generalizada en toda la región (ya que también Paraguay, Uruguay y sur de Brasil atraviesan sequía), da un sostén adicional al mercado de carne internacional, aunque China tampoco quiere que se disparen los precios en forma adelantada. Sin embargo, la expansión de la fiebre porcina africana en Europa (trasmitida por los jabalíes salvajes), que puede sacar del mercado al Viejo Continente, también puede agregar sostén al mercado, por la fuerte demanda china de carne de cerdo.