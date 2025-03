Préstamos: entidades no bancarias cobran tasas de más del 2000% y especialistas advierten por sobreendeudamiento

Según un informe privado, las empresas no bancarias que actúan como prestamista cobran un CFT 41 veces más alto que la TNA de un banco.

En un contexto de reducción de la inflación, es esperable que la tasas de interés acompañen la baja de la nominalidad. No es el caso de las entidades no bancarias que otorgan créditos. Un estudio revela que, en promedio, la tasa nominal anual (TNA) aplicada por estas entidades es 4,2 veces superior a la de un banco , mientras que el costo financiero total (CFT) puede ser hasta 41 veces más alto.

Mejorar la accesibilidad a la banca registrada todavía se presenta como un desafío en Argentina. Considerando que se trata de un país con familias en situación de sobreendeudamiento , la diferencia de márgenes con una entidad no bancarias es alarmante.

Por otro lado, la TNA de los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), asi son denominadas estas entidades por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es de 287,86%, o sea 4,2 veces más que la tasa promedio de los bancos, 3,41 veces la inflación de 2024 y 1,98 veces más que la variación del Índice de Salarios de 2024.

Para realizar la comparación se tomó el dato de inflación publicado por el Indec (84,5%), así como la tasa promedio de préstamos personales otorgados por entidades bancarias informada por el BCRA el 16 de febrero (TNA 69,97%), y el Índice de Variación Salarial (145,5% de diciembre 2024 a diciembre 2025).

La falta de información de las tasas promueve el sobreendeudamiento

En el informe al que pudo acceder Ámbito, la consultora advierte que estas entidades deben publicar en sus sitios web tanto la TNA, como la TEA y el CFT de los créditos que ofrecen, conforme a la Comunicación sobre Tasas de Interés en las Operaciones de Crédito del BCRA.

Sin embargo, el 68.4% de las empresas analizadas no informa la TNA y el 67.6% omite el CFT, incumpliendo esta obligación. “La exposición de tasas en rangos amplios sin determinación clara del valor aplicable impide al consumidor conocer con certeza el costo del préstamo, violando la exigencia de transparencia y comparabilidad establecida en la normativa”, alerta la entidad.

Para Alejandro Perez Hazaña, quién estuvo detrás del estudio, estas prácticas generan un impacto directo en el sobreendeudamiento familiar.

“No solo estas entidades son el recurso que tienen los que no pueden acceder a la banca con tasas a la baja, si no que estos sectores, en caso de lograr tomar estos préstamos, difícilmente podrán conocer qué pagan y tampoco podrán cumplir con sus obligaciones sin comprometer su futuro en general y sus necesidades esenciales en particular”, advierte el integrante de la consultora.

En la misma línea, indica que estas entidades informan una tasa mínima y máxima, pero no cómo puede saber cada cliente cuál le correspondería en caso de solicitar un préstamo.

9E9FFCDC-E6C6-4561-8F01-016EEEA1F03E.jpeg Según el análisis, el 68.4% de las empresas no informa la TNA y el 67.6% omite el CFT

Poca regulación en el sector: ¿Hasta dónde puede maniobrar el BCRA?

Consultado por este medio, Perez Hazaña explica que el término ”proveedores no financieros de crédito" se atribuye a que estas empresas “no prestan fondos tomados del público en general, sino que prestan fondos propios”, y por eso no son entidades financieras abarcadas por la Ley 21.256 de Entidades Financieras. “Si asi lo hicieran, estarían obligadas a pedir permiso para operar, pero así pueden hacerlo sin permiso previo”, agrega el especialista.

Entonces, ¿cuál es el alcance del BCRA sobre estas entidades que funcionan como prestamistas? Respondiendo a la pregunta, el integrante de Pharo Consultora recuerda que el Banco Central creó un registro de información, aunque advierte por deficiencias y falta de fiscalización.

Técnicamente, la falta de información y la exposición de tasas no específicas violan los derechos de los consumidores reconocidos en la Ley de Defensa del Consumidor y las normas de publicidad transparente del BCRA, facilitando “condiciones abusivas” en los préstamos e imposibilitando la “reflexión previa y comparación real de los oferentes”.

En ese sentido, el BCRA asegura aplicar sanciones por incumplimiento de las normas de transparencia financiera, derivando en posibles sanciones, multas y restricciones para las entidades que incumplan con la correcta publicación de sus tasas.

Sin embargo, el análisis segmentado muestra que, si bien existen casos donde las tasas son comparables a las bancarias, el promedio y los casos extremos indican un “escenario de alto riesgo” para los consumidores que puede contenerse proporcionando acceso a información clara y completa.

Es cierto también, que el propio Banco Central realiza el Informe de Proveedores No Financieros de Crédito en base a la información provista por los portales, pero la consultora destaca “notorias diferencias” entre lo que las entidades informan al BCRA y lo que realmente se encuentran en sus sitios web, sin haber “explicación o fiscalización” que resuelva estas disparidades.

En sus informes oficiales, el BCRA únicamente informa sobre la tasa TNA, no habiendo datos con respecto a los costos totales de las financiaciones.

Aún así, sobre la tasa neta anual la diferencia es amplia, dado que el organismo informa que para agosto de 2024 una TNA promedio para préstamos personales fue de 141% anual, mientras que el promedio total derivado del relevamiento es del 287,86%, o sea el doble.

Esta diferencia de información le permite afirmar al BCRA que “en todos los grupos de PNFC se observaron disminuciones en las tasas de interés de préstamos personales en los primeros ocho meses del año”.

Por caso, afirma la entidad liderada por Santiago Bausili, el grupo Venta de Electrodomésticos, que reportó la TNA promedio ponderada más alta en diciembre de 2023, evidenció la mayor reducción en el período, registrando 148% en agosto de 2024, 93 p.p. menos a comparación de fines de 2023.

Las causas detrás de las altas tasas que cobran estas entidades

Otro dato de interés es la mora que las entidades informan al BCRA, que indica que desde el segundo semestre de 2023 en adelante se registra una tendencia a la baja, hasta ubicarse en un valor mínimo histórico de 7,6% en agosto de 2024.

Por lo tanto, para Pharo Consultora, los datos evidencian que las tasas de interés aplicadas por los PNFC “no se pueden justificar únicamente por el entorno inflacionario o por niveles altos de morosidad”.

“La diferencia de márgenes en comparación con la banca oficial y el hecho de que la tasa de mora es baja indican que existen otros factores – posiblemente relacionados con la estructura del mercado, estrategias comerciales o falta de competencia– que impulsan estos niveles excesivos de TNA y CFT. Por otro lado, la baja de la tasa de inflación, no parece impactar en las tasas de comercialización de préstamos de estas entidades”, concluye el relevamiento.