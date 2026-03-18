Cuánto tengo que depositar en mi plazo fijo para ganar en 30 días más de $30.000

Conocé cuanto tenés que invertir para obtener esta ganancia con esta herramienta, según las tasas actuales.

El rendimiento cambia según se invierta por sucursal o por homebanking.

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas argentinos que buscan invertir de manera segura y previsible en el corto plazo . En marzo de 2026, con las tasas actuales del sistema financiero, es posible calcular con bastante precisión cuánto dinero se necesita invertir para alcanzar una ganancia específica en 30 días.

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Actualmente, la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en torno al 20,50% para operaciones en sucursal y en aproximadamente 24% para depósitos realizados por canales digitales , lo que genera diferencias en el rendimiento final dependiendo de la modalidad que elijamos.

El plazo fijo tiene la ventaja de que el rendimiento es conocido desde el inicio, ya que el banco informa la tasa al momento de constituir la inversión. Esto permite planificar con claridad cuánto se va a ganar al final del período.

Tomando como referencia las tasas del Banco Nación, un ahorrista debe depositar aproximadamente $1.800.000 para obtener una ganancia superior a los $30.000 en un plazo fijo a 30 días. Este cálculo surge a partir de las tasas vigentes que ofrece la entidad, tanto para operaciones realizadas en sucursal como a través de homebanking.

Con estos valores, una inversión de $1.800.000 genera:

En sucursal : una ganancia cercana a los $30.000.

En homebanking: una ganancia superior a los $36.000.

El cálculo es proporcional, lo que significa que el rendimiento depende del monto invertido. Cuanto mayor sea el capital, mayor será la ganancia. Por ejemplo:

Con $1.000.000 → se obtienen entre $16.000 y $20.000.

Con $1.500.000 → entre $25.000 y $30.000.

Con $2.000.000 → entre $32.000 y $40.000.

Plazo Fijo Plata

Por sucursal

Si el plazo fijo se realiza de forma presencial en una sucursal bancaria, la tasa que se aplica es del 20,50% TNA. En este caso, el rendimiento mensual es cercano al 1,68%.

Con una inversión de $1.800.000:

Ganancia estimada: $30.240.

Monto total al vencimiento: $1.830.240.

Esta modalidad es la más tradicional y suele ser utilizada por personas que prefieren operar directamente en el banco o que no utilizan herramientas digitales. Sin embargo, ofrece un rendimiento menor en comparación con el home banking, ya que los bancos incentivan cada vez más el uso de canales digitales. A pesar de esto, sigue siendo una opción válida para quienes buscan simplicidad y seguridad en la operatoria.

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Por homebanking

En el caso de los plazos fijos realizados a través de homebanking, la tasa es más alta, con una TNA del 24%. Esto se traduce en un rendimiento mensual cercano al 2%, lo que mejora significativamente la ganancia. Con el mismo monto de $1.800.000:

Ganancia estimada: $36.000.

Monto total al vencimiento: $1.836.000.

La diferencia respecto a la sucursal es de casi $6.000 en solo 30 días. Esto explica por qué la mayoría de los bancos promueve el uso de canales digitales, ya que permiten reducir costos operativos y ofrecer mejores tasas a los clientes.

Además, el proceso es rápido y sencillo, y se puede realizar desde el celular o la computadora en pocos minutos. El dinero queda inmovilizado durante el plazo elegido y, al vencimiento, se acredita automáticamente junto con los intereses generados.

En este contexto, el plazo fijo sigue siendo una herramienta útil para quienes buscan generar ingresos mensuales sin asumir riesgos elevados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que su rendimiento debe analizarse en relación con la inflación, ya que esto determinará si la ganancia es real en términos de poder adquisitivo.