¿Información privilegiada en el INDEC?: las billeteras que operaron antes del dato de inflación y la confirmación del mercado

El experto informático Fernando Molina rastreó los movimientos de tres usuarios que realizaron apuestas. El dato llegó a las grandes mesas de dinero.

El dato de inflación del INDEC no solo se filtró a algunos jugadores del mercado de apuestas con criptomonedas, sino que llegó antes del horario de su publicación oficial a las grandes mesas de dinero. Así se lo confirmaron a Ámbito dos fuentes de peso en el mercado. Este medio pudo acceder además a los sospechosos movimientos de tres billeteras virtuales minutos antes de la divulgación. La Comisión Nacional de Valores (CNV) recordó que las investigaciones “son secretas por ley”.

Crecen las sospechas en torno a la utilización de información privilegiada con los datos de los organismos oficiales. Como todos los meses, el jueves pasado a las 16:00 el INDEC difundió el Índice de Precios al Consumidor de febrero. La variación sorprendió al alza, se posicionó en 2,9%, por encima del 2,7% que habían promediado en la previa las consultoras encuestadas por el Banco Central.

Pero al parecer no todos se sorprendieron. Unos quince minutos antes de que el organismo oficial difundiera la estadística, se vieron movimientos llamativos en Polymarket , una plataforma que permite realizar apuestas de cualquier tipo : desde la inflación argentina hasta la finalización de la guerra en Medio Oriente.

Las apuestas por el rango de entre 2,8% y 3% subieron vertiginosamente entre las 15:30 y las 16:00 . El experto informático Fernando Molina detectó tres billeteras virtuales que hicieron compras media hora antes de la difusión. Apostaron u$s2.000 las dos primeras y u$s500 la última, mientras que en las jugadas anteriores no habían pasado de los u$s10.

Una de las cuentas identificadas primero hizo una apuesta de u$s16 dólares que la inflación daba entre 2,5% y 2,7%, en lo que pareciera una prueba de la plataforma, pero cerca del horario de difusión apostó u$s 2.000 al rango de entre 2,8% y 3% .

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“La segunda cuenta que apostó u$s2.000 es una billetera ya viene apostando fuerte a los números de la inflación desde enero. En diciembre también ganó, pero con una cantidad menor”, detalló Molina y confirmó: “100% de efectividad al único mercado que apuesta”.

La tercera venía realizando muchas apuestas chicas a los mercados de inflación. Pero el jueves en la previa a la difusión del dato se la jugó con u$s500 dólares, justo antes que saliera el número real, calcado al de la apuesta.

El dato que llegó al mercado

Por el bajo nivel de liquidez, los volúmenes que se registraron en Polymarket son menores. Pero esto no resta importancia a la maniobra: dos altas fuentes del mercado confirmaron a este medio que el dato de inflación también llegó con precisión quirúrgica a las grandes mesas de dinero antes de su publicación.

“Nosotros alrededor de las 15:00 ya lo teníamos. Ya sabíamos que la inflación iba a ser del 2,9%”, dijo un experimentado operador a este medio y remarcó: “Al principio desconfiamos pero el mes pasado sucedió lo mismo y la precisión fue perfecta. Es un dato que sale de adentro”.

Otra fuente del mercado puso de relevancia los movimientos que hubo durante esos minutos. “Casualmente subieron dos títulos atados a la inflación como el TZX15Y6 y TZX29Y6, mientras que las letras a tasa fija comenzaron a desplomarse en el mismo momento”, indicó.

El bloqueo de Polymarket y el protocolo de divulgación

Tal como informó este medio, este lunes la justicia porteña bloqueó el acceso en todo el país a Polymarket. La medida se tomó ante una denuncia de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), que permitió detectar que el sitio operaba sin la autorización correspondiente.

El fallo argumenta además que el sitio permitía realizar operaciones con criptomonedas y tarjetas de crédito, no exigía verificación de identidad ni de edad y habilitaba la creación de cuentas en pocos minutos, lo que incrementa significativamente los riesgos para los usuarios.

Ya sin Polymarket en el tablero, el problema sigue siendo la utilización de información privilegiada. En el INDEC hay un protocolo para reservar datos sensibles. Las áreas técnicas giran los informes 48 horas antes al sector de difusión que prepara la presentación para la prensa. Luego, es habitual que el mismo día de la publicación el titular del organismo lo gire al Ministerio de Economía y al Banco Central.

El dato pasó por más de una mano. La filtración existió y por ahora no hay certeza desde donde surgió. Ante la consulta de Ámbito, la Comisión Nacional de Valores recordó que las investigaciones de mercado son secretas por ley y se abstuvo de hacer más comentarios al respecto.