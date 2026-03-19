A pesar de las denuncias, el Gobierno nuevamente respalda a Manuel Adorni

A última hora del miércoles, altas fuentes de la Casa Rosada señalaron a Ámbito que Manuel Adorni seguirá al frente de la jefatura de Gabinete. En el Gobierno se analizó el rechazo que suscitó el viaje con su mujer a Nueva York, en una comitiva oficial, como así también el traslado de su familia a Punta del Este en un avión privado. El funcionario enfrenta nuevas denuncias.

Desde su entorno sostienen que Manuel Adorni evaluó dar un paso al costado tras el escándalo del viaje a Nueva York.

Las más altas autoridades del Gobierno nacional debatieron sobre la conveniencia, o no, de que Manuel Adorni continúe como jefe de Gabinete, según pudo saber Ámbito de fuentes de la Casa Rosada. A última hora de este miércoles, dos altos funcionarios del gabinete nacional señalaron a este medio que “Adorni está firme”.

Se dice que el funcionario pensó en dar un paso al costado, preocupado por el rechazo que provocaron en la sociedad el viaje con su mujer a Nueva York, en una comitiva oficial, como así también por el alboroto que provocó el traslado de su familia a Punta del Este en un avión privado.

“Está tranquilo y confiado en poder seguir ejerciendo su tarea en el Gobierno” comentó una alta fuente de la Casa Rosada.

No obstante, Adorni podría enfrentar nuevas investigaciones . Hay quienes sostienen que la consultora de su mujer, Bettina Angeletti, tiene contratos con empresas que tienen relaciones comerciales con el Estado. Se trata de la firma +BE especializada en coaching ejecutivo, desarrollo de talento y liderazgo. Fue fundada en julio de 2024. En este sentido, la diputada Marcela Pagano hizo una denuncia judicial. Asimismo, la ex legisladora libertaria presentó una segunda denuncia referida a una propiedad en Exaltación de la Cruz -no declarada- que estaría a nombre de Angeletti.

En el entorno presidencial llamó la atención “lo mal que cayó en la sociedad el tema Adorni”. Analistas políticos explican que el nivel de tolerancia de la gente tiende a decaer cuando empeora la situación económica.

Indicadores económicos que no acompañan

Precisamente este miércoles se conoció que, en el cuarto trimestre de 2025, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el desempleo llegó a 7,5% de la población económicamente activa. Este porcentaje representa un incremento de 1,1 puntos respecto al mismo período del año anterior. Así, la desocupación alcanza a 1,64 millones de personas.

Otros indicadores también muestran las dificultades económicas de la población. Por caso, datos privados sobre la morosidad en los créditos elevan a un récord de más de 10% para los préstamos bancarios, una proporción que llega hasta 50% para el caso de la venta de electrodomésticos.

También se señala que las sospechas en torno del accionar de Adorni afectan a un pilar sobre el que se construyó la administración de La Libertad Avanza, el combate a la corrupción y a “las castas”. Y el jefe de Gabinete fue el principal vocero de esta “batalla cultural”, según la definición del propio Gobierno.