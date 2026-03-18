Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 18 de marzo

El dólar mayorista cotiza en $1.396, mientras que el blue y el MEP culminaron en torno a los $1.425. El Banco Central (BCRA) sufrió su mayor pérdida de reservas desde fines de enero (y desde julio de 2025 sin contar los fines de mes donde suelen darse variaciones negativas por movimientos bancarios) por pagos de deuda a organismos y caída en cotizaciones.