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18 de marzo 2026 - 08:45

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 18 de marzo

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista cotiza en $1.396, mientras que el blue y el MEP culminaron en torno a los $1.425. El Banco Central (BCRA) sufrió su mayor pérdida de reservas desde fines de enero (y desde julio de 2025 sin contar los fines de mes donde suelen darse variaciones negativas por movimientos bancarios) por pagos de deuda a organismos y caída en cotizaciones.

Este miércoles el INDEC da a conocer el índice de desempleo del cuarto trimestre de 2025 además se conoce la política de tasas de interés de la Reserva Federal.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 18 de marzo

El dólar oficial minorista cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.422,26 para la venta.

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