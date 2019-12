Previsible: problemas en debut del "Impuesto País"

Por el lado de los bancos, las entidades de mayor peso en el país decidieron esperar hasta que la resolución fuera publicada para comenzar a cobrar el tributo, cumpliendo con los tiempos legales. Aunque también se dio el caso donde algunas entidades financieras optaron por cobrar el denominado “Impuesto país” por la compra de divisas. Vale destacar que el impacto sobre el mercado fue marginal, dado que la mayoría de los agentes se anticipó a la imposición del impuesto y salió a comprar dólares durante la semana pasada. Además, las personas humanas tienen restringido el cupo para adquirir moneda extranjera en u$s 200 mensuales, considerando sigue vigente el cepo hard.

Donde hubo un mayor caos en términos operativos fue en las agencias de viaje, que dejaron a discreción la decisión de cobrar el impuesto o no. Por ejemplo, en algunos casos se cobraba el tributo por el alquiler de un auto en el extranjero, pero no por la compra de pasajes al exterior. Otro caso interesante fue el de sacar un hotel, dado que en algunas agencias no se estaba cobrando el impuesto por el paquete de uno “all inclusive” en la región, mientras que sí ocurría con hoteles en Europa. De todas formas, la decisión de cobrar (o no) el impuesto quedó a cargo de cada institución.

Lo cierto es que la jornada de ayer quedará como un comentario al margen, dado que la Ley ya está en vigencia. Algo similar ocurrió a mediados de septiembre, cuando el entonces Ministerio de Hacienda (hoy Economía) anunció el reperfilamiento de las Letras de corto plazo para las personas físicas, pero no para las humanas. Esta normativa generó confusión en los fondos comunes de inversión (FCI), que decidieron frenar las actividades por un día hasta poder adecuar el funcionamiento del sistema a la normativa. Para que el país pueda insertarse en un sendero de crecimiento sostenido, será fundamental el buen funcionamiento de las instituciones. Y para ello, será clave un marco de transparencia y previsibilidad, algo que hoy en día la Argentina no ofrece. Y un ligero desvío, o la falta de claridad con respecto a un evento, puede terminar llevando a situaciones como la de ayer.