El calendario 2026 tiene varias sorpresas escondidas. En el final de abril, aparece un feriado particular que, según la zona, permite juntar varios días libres, lo que fomenta el turismo interno y pone en marcha todos esos planes de escapadas que venías postergando.
Finde XXL: el feriado de la provincia de Buenos Aires que se suma al 1 de mayo
El calendario anual suma una nueva jornada especial que genera una seguidilla de días libres para varios afortunados de la provincia de Buenos Aires.
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Qué día cae el feriado del 1 de mayo 2026 y a quiénes les toca trabajar
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Abril se despide con un fin de semana largo: el feriado que beneficia a Buenos Aires
De todas formas, hay que recalcar que este asueto no alcanza a todo el país, aunque sí afecta a los habitantes de una localidad en particular de la provincia de Buenos Aires. Al coincidir con el Día del Trabajador, se forma un fin de semana extra largo que permite bajar el ritmo y estirar el descasno.
A qué se debe el feriado del 30 de abril de 2026
El jueves 30 de abril de 2026 fue definido como día no laborable en un punto de la provincia de Buenos Aires. Este es el caso de Navarro, donde se recuerda el origen del partido. Ese día conmemora la instalación de la Guardia de San Lorenzo en 1767, hecho que inició la organización territorial de la zona. Años después, el asentamiento evolucionó, en 1779 pasó a ser fortín y en 1798 obtuvo el reconocimiento formal como partido.
Cada 30 de abril, el municipio celebra la fecha con actos oficiales, actividades culturales y encuentros comunitarios. La jornada fue confirmada como no laborable para la administración pública y varios sectores privados en la localidad de Navarro. Al coincidir con el viernes 1 de mayo, jornada en la que se celebra el Día del Trabajador, se genera un fin de semana largo de 4 días consecutivos para quienes están alcanzados por el beneficio.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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