Finde XXL: el feriado de la provincia de Buenos Aires que se suma al 1 de mayo + Seguir en









El calendario anual suma una nueva jornada especial que genera una seguidilla de días libres para varios afortunados de la provincia de Buenos Aires.

Antes de terminar, el cuarto mes del año tiene una última sorpresa para una localidad bonaerense. Freepik

El calendario 2026 tiene varias sorpresas escondidas. En el final de abril, aparece un feriado particular que, según la zona, permite juntar varios días libres, lo que fomenta el turismo interno y pone en marcha todos esos planes de escapadas que venías postergando.

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De todas formas, hay que recalcar que este asueto no alcanza a todo el país, aunque sí afecta a los habitantes de una localidad en particular de la provincia de Buenos Aires. Al coincidir con el Día del Trabajador, se forma un fin de semana extra largo que permite bajar el ritmo y estirar el descasno.

Descanso Feriados Freepik Antes de que termine abril, una localidad bonaerense gozará de un feriado exclusivo. Freepik

A qué se debe el feriado del 30 de abril de 2026 El jueves 30 de abril de 2026 fue definido como día no laborable en un punto de la provincia de Buenos Aires. Este es el caso de Navarro, donde se recuerda el origen del partido. Ese día conmemora la instalación de la Guardia de San Lorenzo en 1767, hecho que inició la organización territorial de la zona. Años después, el asentamiento evolucionó, en 1779 pasó a ser fortín y en 1798 obtuvo el reconocimiento formal como partido.

Cada 30 de abril, el municipio celebra la fecha con actos oficiales, actividades culturales y encuentros comunitarios. La jornada fue confirmada como no laborable para la administración pública y varios sectores privados en la localidad de Navarro. Al coincidir con el viernes 1 de mayo, jornada en la que se celebra el Día del Trabajador, se genera un fin de semana largo de 4 días consecutivos para quienes están alcanzados por el beneficio. Calendario feriado vacaciones descanso Una localidad bonaerense gozará de un fin de semana de 4 días. Pexels Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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