Privatizaciones: el gobierno de Javier Milei definió cómo será el proceso para transferir empresas públicas al sector privado

La Oficina Nacional de Contrataciones reglamentó el sistema de inscripción para quienes quieran intervenir en las subastas públicas previstas en la Ley Bases y la Ley de Reforma del Estado. La medida alcanza a nuevos interesados, concesionarios e inscriptos en registros vigentes.

La disposición establece que todas las privatizaciones mediante remate público se realizarán en forma electrónica a través de la plataforma SUBAST.AR, el sistema oficial de subastas del Estado nacional. Allí podrán venderse activos de empresas públicas, acciones, cuotas del capital social o establecimientos productivos, según la modalidad que defina el Poder Ejecutivo para cada operación.

El Gobierno oficializó un nuevo procedimiento de inscripción para las personas y empresas interesadas en participar de las subastas públicas vinculadas con el proceso de privatización de empresas estatales. La medida quedó establecida mediante la Disposición 52/2026 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) , publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa reglamenta el acceso a las subastas que se realicen en la plataforma SUBAST.AR en el marco de la Ley Bases (27.742) y de la Ley de Reforma del Estado (23.696) , como parte del proceso impulsado por el Ejecutivo para la venta de activos públicos.

A partir de ahora, los interesados deberán inscribirse previamente en el módulo "Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696" , disponible dentro de la plataforma CONTRAT.AR , requisito indispensable para intervenir en las subastas públicas.

La disposición también establece que quienes ya se encuentren registrados en ese módulo específico podrán participar de las convocatorias sin realizar un nuevo trámite, en línea con el procedimiento aprobado durante 2025.

Asimismo, los concesionarios inscriptos bajo la Ley 17.520 también podrán intervenir en las subastas, siempre que los procesos se desarrollen bajo el marco de las leyes de privatización y reforma del Estado.

Cómo serán las subastas y quiénes podrán participar

Para operar en SUBAST.AR, los participantes deberán registrarse además como oferentes a través del sistema COMPR.AR, ingresando al apartado correspondiente a "Subasta Pública". No obstante, aquellos que ya estén incorporados al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) y hayan completado la inscripción y validación en el módulo de privatizaciones quedarán exceptuados de ese requisito adicional.

La resolución dispone además que el usuario designado como Administrador Legitimado deberá coincidir en los sistemas SUBAST.AR, COMPR.AR y CONTRAT.AR, tanto para los participantes en privatizaciones como para los concesionarios alcanzados por la normativa.

La reglamentación se conoce mientras el Gobierno avanza con distintas privatizaciones previstas para los próximos meses. Entre los procesos más avanzados figura el de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), cuyo cronograma prevé la apertura de los sobres técnicos a fines de agosto y las ofertas económicas durante septiembre.

También continúan en preparación las licitaciones para las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano, mientras que esta semana el Poder Ejecutivo convocó a una licitación pública nacional e internacional para adjudicar una nueva concesión del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, en Mendoza, junto con la venta del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A.

Con la nueva disposición, el Ejecutivo busca unificar y estandarizar el procedimiento de inscripción para los futuros procesos de privatización y concesión, estableciendo requisitos comunes para todos los potenciales oferentes que participen de las subastas públicas del Estado.