Los abogados de la exmandataria presentarán una Comunicación Individual que busca cuestionar la validez del proceso judicial en la causa Vialidad que culminó con su condena.

Cristina Kirchner llevará su condena ante la ONU y denunciará al Estado argentino por presuntas violaciones a sus derechos.

La expresidenta realizará una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas . La estrategia apunta a cuestionar la validez del proceso judicial en la causa Vialidad que culminó con su condena y agotar las instancias internacionales.

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La defensa de la expresidenta Cristina Kirchner avanzará con una nueva presentación, esta vez en el plano internacional, para impugnar la condena dictada en la causa Vialidad .

Los abogados de la exmandataria presentarán una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas , en la que sostendrán que durante el proceso judicial se vulneraron garantías fundamentales y derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .

La presentación será el primer paso formal de una estrategia que apunta a cuestionar la sentencia firme que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos , luego de que la Corte Suprema dejó firme el fallo.

Según trascendió, el planteo estará centrado en presuntas afectaciones al debido proceso , al derecho de defensa y a la imparcialidad judicial .

Los abogados de la exmandataria presentarán una Comunicación Individual que busca cuestionar la validez del proceso judicial en la causa Vialidad que culminó con su condena.

La defensa buscará que el organismo de la ONU analice si durante el trámite de la causa se incumplieron obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos.

Como parte de esa estrategia, el equipo jurídico liderado por Carlos Beraldi incorporó al abogado brasileño Rafael Valim, especialista en litigios internacionales y uno de los juristas que participó en la defensa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el caso Lava Jato.

También integra el equipo el exjuez español Javier Borrego, con experiencia en el sistema europeo de derechos humanos.

El antecedente del caso Lula y el proceso

La defensa considera que el antecedente del caso Lula puede resultar relevante. En 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el proceso seguido contra el mandatario brasileño había vulnerado garantías del debido proceso, una resolución que ahora buscarán utilizar como referencia en el caso de la expresidenta argentina.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas deberá realizar primero un examen de admisibilidad para determinar si la presentación reúne los requisitos necesarios para avanzar.

Si supera esa instancia, el organismo podrá requerir información al Estado argentino antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del reclamo.

Sus decisiones no anulan sentencias judiciales nacionales, aunque constituyen pronunciamientos de peso en el ámbito internacional sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados.