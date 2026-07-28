Mendoza y Nación licitan Los Nihuiles para elegir un nuevo operador por 30 años

El proceso será nacional e internacional y busca definir la próxima etapa del complejo hidroeléctrico ubicado sobre el río Atuel, en San Rafael. La Provincia transferirá las acciones de HEMSA y el Estado nacional otorgará la concesión de generación eléctrica.

El sistema está ubicado sobre el río Atuel, en San Rafael, y cuenta con una capacidad instalada cercana a 290 MW.

Mendoza y el Gobierno avanzan con una licitación pública nacional e internacional conjunta para seleccionar un nuevo operador del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles , uno de los principales aprovechamientos hidroeléctricos del país. El sistema está ubicado sobre el río Atuel, en San Rafael, y cuenta con una capacidad instalada cercana a 290 MW.

El llamado fue dispuesto por la provincia mediante el Decreto 1436, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, y ratificado por el Estado nacional. El objetivo del proceso es abrir una nueva etapa para el complejo, con foco en la modernización de las instalaciones, la recuperación de capacidad de generación y la incorporación de inversiones.

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, afirmó que la licitación permitirá seleccionar un operador con capacidad técnica y financiera para desarrollar un proyecto de largo plazo. “El objetivo es modernizar un activo estratégico para Mendoza, recuperar su potencial de generación e incorporar nuevas inversiones que fortalezcan la seguridad energética y el desarrollo de la provincia”, señaló.

El Decreto provincial 1436 aprobó la documentación técnica, legal y ambiental que formará parte del proceso licitatorio. Ese paquete incluye los pliegos de bases y condiciones, anexos y el Data Room.

Por su parte, el Poder Ejecutivo nacional respaldó la información contenida en el decreto provincial e instrumentó la licitación pública nacional e internacional para la concesión de generación eléctrica, en los términos de la Ley 15.336.

El diseño conjunto responde a la distribución de competencias entre ambas jurisdicciones. Los activos del complejo y el derecho de uso del agua pertenecen al Estado provincial, mientras que la concesión de generación eléctrica corresponde a la jurisdicción nacional.

Por ese motivo, la licitación será coordinada entre Mendoza y la Nación. Según se informó, todos los actos que emita el Estado nacional durante el procedimiento deberán contar con la conformidad de la provincia, que participará en todas las etapas del proceso.

HEMSA y una concesión por 30 años

En el plano provincial, la licitación incluirá la venta y transferencia del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina SA (HEMSA), sociedad creada por la Ley Provincial 9486.

HEMSA será la concesionaria del sistema por un plazo de 30 años a partir del viernes 31 de julio. La adjudicación deberá ser ratificada luego por la Legislatura de Mendoza.

El proceso tendrá una Comisión Evaluadora de Ofertas integrada en partes iguales por representantes de la Provincia y del Estado nacional. Ese cuerpo tendrá a su cargo el análisis de las propuestas presentadas por los interesados.

La adjudicación solo podrá concretarse cuando coincidan las decisiones de ambas jurisdicciones. Mendoza deberá adjudicar las acciones de HEMSA, mientras que la Nación tendrá que otorgar la concesión de generación eléctrica.

Cuatro centrales bajo un modelo unificado

La licitación se impulsa después del vencimiento de las concesiones que durante décadas estuvieron en manos de operadores privados. Esos contratos habían sido prorrogados de manera transitoria para garantizar la continuidad del servicio hasta la definición de un nuevo esquema de administración.

La nueva etapa apunta a consolidar un modelo que fortalezca el control provincial sobre el uso del agua y mejore las condiciones de explotación hidroeléctrica. El Gobierno mendocino busca obtener mejores cánones, regalías y mayores ingresos para la provincia.

Como parte del proceso, Nihuil IV quedará incorporado de manera definitiva al esquema general del complejo. De esa forma, las cuatro centrales hidroeléctricas funcionarán bajo un único modelo de operación, mantenimiento e inversiones.

La unificación permitirá planificar de manera integral la recuperación del sistema. El complejo sufrió daños importantes por el aluvión registrado en enero de 2025, por lo que la futura administración deberá ejecutar obras para rehabilitar equipos, modernizar instalaciones y mejorar la confiabilidad operativa.

Un activo estratégico para Mendoza

Los Nihuiles está integrado por tres represas, cuatro centrales hidroeléctricas y un dique compensador. Su ubicación sobre el río Atuel lo convierte en un activo relevante para la generación eléctrica y para la gestión de un recurso estratégico como el agua.

Con una capacidad instalada cercana a 290 MW, el complejo forma parte de la infraestructura energética clave de Mendoza y del sistema hidroeléctrico nacional. La nueva concesión buscará recuperar su potencial de generación y ordenar las inversiones necesarias para la próxima etapa.

El llamado a licitación marca así un avance en la redefinición del esquema de operación de Los Nihuiles. La Provincia y la Nación buscarán seleccionar un operador que pueda sostener la continuidad del servicio, ejecutar inversiones y mejorar el desempeño de un complejo hidroeléctrico central para San Rafael y para el sistema energético mendocino.