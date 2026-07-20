3 en 1: las novedosas botas de trekking que se desarman y se convierten en pantuflas o sandalias

Pensado para quienes adoran recorrer lugares y no llevar mucho equipaje, este innovador calzado revolucionará una actividad que reúne a millones de fanáticos a lo largo del mundo.

El trekking es una actividad elegida por millones de personas en todo el mundo y, como ocurre con muchos deportes, los fabricantes buscan desarrollar productos cada vez más innovadores. Uno de los más llamativos son unas botas que pueden desarmarse y convertirse en pantuflas o sandalias.

Se trata de las Niobium Concept 1, un modelo desarrollado por New Balance que apuesta por un diseño modular. Gracias a este sistema, las botas pueden desmontarse para convertirse en un calzado mucho más liviano, ya sea en forma de pantuflas o sandalias, según la necesidad del usuario.

Las Niobium Concept 1 fueron desarrolladas por New Balance con un diseño modular que permite transformar un mismo calzado en tres versiones diferentes . A simple vista funcionan como unas botas de trekking tradicionales, pero algunas de sus piezas pueden retirarse para modificar completamente su uso.

Al quitar la cubierta exterior, el usuario puede utilizar un calzado más liviano pensado para los momentos de descanso . Además, el botín interno también puede usarse por separado como una especie de pantufla , mientras que la base permite convertirse en una sandalia para desplazamientos más cómodos durante una escapada o una jornada al aire libre.

Esto busca que una sola pieza de equipamiento cumpla distintas funciones , evitando la necesidad de llevar varios pares de calzado para un mismo viaje. De esa manera, combina protección durante las caminatas con alternativas más cómodas una vez finalizada la actividad.

Las características claves de este calzado

El modelo incorpora una cubierta exterior impermeable diseñada para los recorridos de trekking, junto con una suela Vibram que mejora el agarre sobre distintos tipos de terreno. También utiliza un sistema de cierres y correas que facilita desmontar las distintas piezas sin necesidad de herramientas.

Otro de los aspectos más llamativos es que cada parte fue pensada para funcionar de manera independiente. El botín interior mantiene la comodidad para utilizarse como pantufla, mientras que la base puede emplearse como sandalia cuando las condiciones ya no requieren el mismo nivel de protección y se busca una mayor comodidad después de haber realizado una larga caminata.

Las Niobium Concept 1 fueron presentadas inicialmente como un concepto desarrollado por New Balance y, debido al interés que despertaron, finalmente llegaron al mercado en una edición limitada. Su precio de lanzamiento fue de u$s320, posicionándose como un producto costoso pero hecho para quienes buscan propuestas innovadoras para las actividades al aire libre.