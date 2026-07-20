Rendirse no es opción para Nicolás Tagliafico: el jugador más veloz del Mundial que jugó la final rengueando + Agregar ámbito en









Fue uno de los puntos más altos de Argentina ante España. Jugó las cinco finales de la era Scaloni, cuatro de ellas como titular y se consagró campeón del mundo en Qatar.

Nicolás Tagliafico ya es considerado uno de los mejores laterales izquierdos de toda la historia de la Selección argentina por la FIFA. @tagliafico3

En medio del descanso previo al segundo tiempo suplementario una imagen conmovedora mostraba a Nicolás Tagliafico tendido en el piso con Lionel Scaloni, el preparador físico Luis Martín y otro de los integrantes del cuerpo técnico alentando al jugador. Argentina no tenía cambios en una final del mundo y Tagliafico “no daba más”.

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El lateral izquierdo estuvo a punto de ser reemplazado al inicio del segundo tiempo, pero el desarrollo del partido y la tarjeta a Enzo Fernández hicieron que Scaloni priorice otras variantes. Tagliafico tuvo la dura tarea de marcar a la joya española, Lamine Yamal. Con oficio lo logró, incluso rengueando, y bloqueó cualquier chance que podría tener el joven extremo.

Tagliafico es uno de los 11 futbolistas del plantel actual que jugaron las cinco finales del ciclo Scaloni, en cuatro de ellas fue titular a excepción de la Copa América 2021, y terminó su quinta final doblado del dolor en el campo de juego.

En la final del mundo, el oriundo de Rafael Calzada fue una de las figuras indiscutidas: el primero en duelos ganados (9), en acciones defensivas exitosas (8) y en intercepciones (3), además del segundo en recuperaciones (5) y en infracciones recibidas (3). Fue, junto al arquero Emiliano Martínez, de los puntos más altos de una Selección argentina que quedó opacada por la derrota.

QUÉ HUEVOS QUE TENÉS, NICOLÁS



Así terminó jugando Tagliafico los últimos minutos del partido. Gracias por dejar todo por esta camiseta. pic.twitter.com/mThTYAtGm1 — TyC Sports (@TyCSports) July 20, 2026 “Lo de Nico es lo que uno quiere para un jugador de la Selección argentina. Hizo un partidazo y no quería salir, porque si salía se nos iba a complicar más la situación”, declaró Lionel Scaloni luego del partido ante España. “Me dijo que estaba bien, aunque sabíamos cómo estaba. Eso es el ADN que lleva este equipo. Estoy muy orgulloso de él y de todos los compañeros, no tengo reproches para ninguno”, agregó el entrenador.

La imagen de Tagliafico de pie ante un equipo rendido no es nueva. En la semifinal de la Champions League 2018/19, al Ajax del lateral argentino el Tottenham le dio vuelta un partido que ganaban por dos goles arriba y terminó 3-2 para los ingleses. En lo que hubiera sido una clasificación histórica para el conjunto holandés, se vio a los jugadores tendidos en el piso luego de la derrota y tan solo a uno erguido, el argentino. En 2019, el Ajax perdió 3-2 la semifinal de la Champions League, Nicolás Tagliafico fue el único jugador de pie ante un equipo rendido. “No hay discusión: es uno de los mejores laterales izquierdos de la historia de la selección argentina”, escribió la FIFA en su página web sobre un debate que se abrió en Argentina tras la final ante España y que Tagliafico tiene todos los argumentos a favor para ser considerado tal. Nicolás Tagliafico, el jugador más rápido del Mundial 2026 El lateral izquierdo en el esquema propuesto por Lionel Scaloni recorre toda la banda ida y vuelta. En este torneo, Tagliafico alcanzó los 36,2 kilómetros por hora, según los registros de Opta. Nicolás Tagliafico fue el encargado de marcar al joven Lamine Yamal en la final del Mundial 2026. FIFA Con esa marca superó al francés Jules Koundé y al suizo Djibril Sow, ambos con 36,1 km/h. Todo eso lo logró Tagliafico que llegó lesionado a la concentración argentina a inicios de la competencia y que fue suplente los dos primeros partidos de fase de grupos. Un ejemplo de garra, corazón y ADN argentino. Un jugador para el que rendirse no es opción.