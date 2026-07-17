El Gobierno promulgó acuerdos con Francia, Suiza y San Marino sobre impuestos y seguridad social + Agregar ámbito en









El Poder Ejecutivo oficializó la promulgación de tres leyes que aprueban un protocolo para actualizar el convenio con Francia destinado a evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, además de dos convenios de seguridad social con Suiza y San Marino.

El Gobierno nacional promulgó este viernes, a través del Decreto 600/2026, la Ley 27.814, que aprueba el protocolo de enmienda al convenio entre la Argentina y Francia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. La norma había sido sancionada por el Congreso de la Nación el 24 de junio y dispone la publicación del texto completo del protocolo como anexo.

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El protocolo modifica distintos artículos del acuerdo vigente entre ambos países. Entre los principales cambios, incorpora nuevas definiciones sobre establecimiento permanente para obras de construcción y prestación de servicios, actualiza el tratamiento tributario de dividendos e intereses y establece nuevas reglas para la aplicación de los impuestos en operaciones entre residentes de ambos Estados.

Los acuerdos firmados El decreto también dispone comunicar la promulgación al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, luego de su publicación en el Boletín Oficial.

En la misma edición del Boletín Oficial quedaron publicadas las Leyes 27.816 y 27.817, mediante las cuales el Congreso aprobó sendos convenios de seguridad social celebrados por la Argentina con la Confederación Suiza y con la República de San Marino.

La normativa completa que oficializó el acuerdo con Francia. Boletín Oficial En el caso del acuerdo con Suiza, la ley aprueba tanto el Convenio de Seguridad Social entre la República Argentina y la Confederación Suiza, integrado por 36 artículos, como el acuerdo administrativo para su aplicación, compuesto por 14 artículos. Ambos fueron suscriptos en la Ciudad de Buenos Aires el 27 de mayo de 2024 y regulan la coordinación de los sistemas previsionales y de seguridad social de ambos países.

Entre sus disposiciones, el convenio establece reglas sobre prestaciones contributivas por vejez, invalidez y sobrevivencia, igualdad de trato para las personas alcanzadas por el acuerdo, determinación de la legislación aplicable y mecanismos para reconocer períodos de aportes realizados en ambos países. Por su parte, la Ley 27.817 aprueba el Convenio sobre Seguridad Social entre la República Argentina y la República de San Marino y el acuerdo administrativo para su aplicación, suscriptos el 25 de agosto de 2023 en la Ciudad de Buenos Aires. El convenio consta de 28 artículos y el acuerdo administrativo de 11 artículos. El texto establece el marco de cooperación entre ambos Estados en materia de seguridad social y contempla normas para el reconocimiento de prestaciones contributivas por vejez, invalidez y fallecimiento, además de mecanismos para totalizar períodos de seguro y coordinar la aplicación de las legislaciones previsionales de ambos países.

Archivo. Los acuerdos abarcan temáticas impositivas y de seguridad. Mariano Fuchila