Papu Gómez publicó una polémica carta en sus redes sociales: "Todo pasa" + Agregar ámbito en









El enganche argentino, que fue relegado de la Albiceleste, sufrió una lesión en el tobillo que lo marginará durante un tiempo de las canchas y subió un posteo motivacional.

El Papu Gomez, el único campeón del mundo alejado de la selección argentina, sigue sin torcer el rumbo en su carrera.

Alejandro Gómez fue campeón en el Mundial 2022 y una supuesta pelea con los jugadores de la Selección argentina lo marginó del centro de atención. En el ocaso de su carrera se encuentra jugando en el Padova de la Serie B de Italia. En abril se operó de su lesión en el tobillo derecho y este martes publicó un mensaje que llamó la atención de los hinchas: “Todo pasa”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El jugador de 38 dio positivo en dopaje en 2023 mientras se encontraba en el Sevilla y le dieron dos años de sanción sin jugar al fútbol, al encontrarse una infracción por terbutalina, medicamento prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje.

View this post on Instagram A raíz de este problema, su continuidad en el fútbol se vio afectada y aún más su presencia en la Selección nacional, lugar al que nunca pudo volver. Además, el club sevillano dejó de hacerse cargo de su contrato y volvió a pertenecer a una institución en octubre de 2025 gracias al Calcio Padova.

En la carta que publicó en su cuenta de Instagram, el Papu dejó ver unas palabras motivadoras. “Te prometo que el mundo no se va a acabar hoy. Aunque sientas que el pecho te pesa una tonelada, no te rindas. A veces toca romperse un ratito para que entre un poco de luz por las grietas”.

El Papu Gómez ya había sufrido una lesión en el tobillo en Qatar 2022. Diario Digital Conclusión Y agregó: “Llorá lo que tengas que llorar, secá tus lágrimas y recordá que la tormenta siempre termina en calma”, dice el final de la primera parte del texto, mientras se observa al enganche haciendo trabajos en el gimnasio.

Por último, cerró la carta haciendo referencia a la resiliencia que tuvo que pasar en los últimos años: “Mirate las manos: han vencido batallas de las que nadie se enteró y aquí sigues. El dolor no se queda a vivir para siempre en tu alma. La vida siempre encuentra la forma de volver a acomodarse. Respira profundo, suelta el miedo de golpe y confía, te lo juro que todo pasa”, concluyó. El duro revés en la carrera del Papu Gómez Tras ser borrado en la Selección argentina por el recambio generacional, el argentino comentó en diálogo con La Gazzeta Dello Sport que las modificaciones no se dieron sólo en el ámbito profesional, sino también en lo humano. “Algunas personas desaparecieron. Otras, y no me lo esperaba, se mantuvieron muy cerca de mí”, confesó. El Papu Gómez en el Padova. Cuenta de X: @PadovaCalcio Por último, este duro momento lo pudo atravesar gracias a la ayuda psicológica de un especialista, porque no lograba pasarlo por sí solo. "Tras la sanción pedí ayuda, había entrado en un bucle del que no podía salir. Yo era mi preparador físico, mi entrenador y mi entrenador mental", concluyó Gómez.