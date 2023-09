Pymes de Vaca Muerta celebran mayor actividad, pero alertan por nuevos desafíos

Oscar Erretegui , del Clúster Vaca Muerta , que reúne a más de 70 empresas de todos los rubros, aseguró que hoy "se vive un momento de mucho optimismo porque realmente el trabajo existe, hay actividad y todos, en cada uno de sus rubros, están en crecimiento". "Creo que el próximo desafío es aumentar de equipo de perforación y los set de fracturas, porque la mayoría de las obras ya están en funcionamiento, y las que no están, se vienen realizando. Con los 30 equipos que hay perforando y los 10 set no van a alcanzar dentro de cinco años para llenar todos los caños y los gasoductos que estamos haciendo", alertó Erretegui.

Según dijo el también titular de Acipan, una premisa para incrementar la actividad son las inversiones. "A diferencia de otras actividades este sector requiere inversiones muy importantes y lo que piden los inversores son reglas de juego claras y seguridad jurídica, pero hasta ahora más o menos eso se está cumpliendo bien", indicó al repasar los desafíos para los próximos años. Una de las ventajas fue la Ley de Compre neuquino. "Antes venían las empresas con un trailer y un talonario de facturas, se llevaba toda la renta en Neuquén, no quedaba nada, así fue la fiebre del oro de Estados Unidos, pero eso no va más", enfatizó González.

"Con la ley no es que alambramos la provincia para que no venga nadie, es una ley que tiene un polinomio que pondera cinco términos -como por ejemplo si tenÉs empleados o socios neuquinos, un establecimiento físico en Neuquén- y así, se llega a un determinado puntaje en el cual se la considera empresa neuquina sea de afuera, de otra provincia, sea de donde sea, no importa pero sí que se reinvierta", explicó.

Demanda de infraestructura para Añelo

César Paredes, especialista en Real Estate de la firma Inversiones Vaca Muerta, también percibe un gran movimiento, un gran desarrollo. "Se están haciendo proyectos nuevos, tenemos propuestas urbanísticas interesantes y nuevas en Añelo, como Caminito, Álamos o Tebo. Pero no damos abasto a satisfacer a la industria lo que nos está demandando hoy en cuanto a camas", advirtió. Según sus cálculos, hoy hacen falta unas 20.000 camas en Añelo para que los petroleros no tengan que viajar casi cuatro horas por día del yacimiento a Neuquén capital. "De una sola empresa petrolera tenemos pedidas 1.200 camas para construir, en la medida que se vayan desarrollando los proyectos esto va a ir aumentando y va a ir creciendo paulatinamente la demanda", vaticinó.

Añelo hoy es una ciudad de 10.000 habitantes, que para 2030 está proyectada que sean 35.000 habitantes. Y otro de los grades desafíos es realizar obras de infraestructura local, como rutas doble mano o autopistas y las redes servicios públicos de luz, agua y sobre todo, gas. "O sea, va a faltar de todo, pero estamos haciendo un trabajo para tratar de cubrir esta expectativa y esta demanda", remarcó Paredes, quien en la AOG realizó varias rondas de negocios con inversores de todas partes del país.

En lo inmediato, desde las pymes surgen planteos por las importaciones. "Con el tema de las importaciones, las restricciones al dólar, está un poquito retrasado, creo que ya deberíamos estar tomando cartas en el asunto con eso", remarcó Erretegui, quien también puso el foco en la mano de obra calificada. "Ese es un problema bueno, porque entre las empresas nos quitamos los empleados calificados, y entonces aumentan los salarios. No estaríamos hablando de esto si Vaca Muerta no estaría en crecimiento permanente", subrayó.

González advirtió más por la brecha del tipo de cambio que por las importaciones. "A nosotros nos han ido saliendo los permisos, hemos planteado que es una actividad crítica y que se podía parar la producción y el Gobierno tomó nota de eso. Algunas la SIRA estaban en cola de espera y otras actuales, por salir, pero en ese sentido no tenemos tanto inconveniente. Sí hay problemas con el tipo de cambio y la inflación, pero no hay duda que en general estamos contentos", destacó.