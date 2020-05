Isela Costantini: "Lo importante para el Gobierno debe ser cómo sobreviven las pymes"

En diálogo con la agencia estatal Télam, la ejecutiva se refirió a la respuesta del gobierno respecto a la pandemia del Covid-19 al señalar que "honestamente creo que tuvo una acción muy rápida" ya que "las decisiones que se tomaron fueron rápidas, lo suficiente para reducir los riesgos de contagio". Asimismo, destacó el rol del Gobierno para informar sobre la importancia de los cuidados sanitarios ya que "empezaron a crear concientización" pero hizo hincapié que "ahora depende de cada ciudadano entender cómo cuidarse, los riesgos, las prevenciones, ayudar a controlar en su casa".

Al mismo tiempo, Costantini sostuvo que "este es un gobierno que había arrancado una negociación de deuda y después es atacado por este virus y las consecuencias del virus. Aunque una recesión económica iba a producirse de todos modos, por arrastre de la crisis del gobierno anterior. Pero el virus nos metió en una tormenta perfecta".

Ante la consulta de Télam respecto a la salida de dicha "tormenta perfecta", la exfuncionaria dijo que "la frazada es corta y hay que proteger a la gente y a la economía. No existe la mejor solución".

Por otro lado, remarcó que en materia económica, el Gobierno debe enfocarse en el sector de las pequeñas y medianas empresas: "Lo importante para el Gobierno debe ser cómo sobreviven las pymes. Son las empresas que mayor volumen de empleados tienen, e impactan de manera impresionante en el PBI".

Pese a ello, apuntó que "el Gobierno no tiene los fondos necesarios para ayudar a todas las pymes a la vez. Además, nunca es suficiente lo que las pymes reciben. Hay un listado enorme de cosas que necesitan para asegurar su futuro y su crecimiento. Y hay que entender que estamos con una frazada corta. Hay sectores que pueden estar trabajando y otros que no, y otros que no van a poder empezar en el cortísimo plazo, porque no son considerados críticos ni esenciales, y quedarán para al final de todo cuando se haga la apertura definitiva".

El sector pyme llegó al 2020 muy golpeado debido a la política contractiva del Gobierno de Mauricio Macri. Miles de empresas cerraron empujando al desempleo a decenas de miles de personas. El núcleo principal de ese grupo de empresas está conformado por empresas pequeñas que no pudieron hacer frente al pago de tarifas energéticas y de caída del consumo, como tampoco a la escalada del dólar y las elevadas tasas de interés para acceder a préstamos.

Al respecto de la situación pyme, Costantini, quien dejó el Gobierno de Macri a un año de asumir, sostuvo que "venimos de un año en el que las pymes comenzaban a cerrar, y ahora vemos que no hay perspectivas de recuperarse". En ese sentido, sostuvo que el futuro es muy complejo: "Ahora estamos en una sesión de cierres y después ¿quién las abre? ¿A quiénes les van a vender? Es difícil el acercamiento de nuevo con el cliente".

La problemática de la continuidad de los puestos de trabajo es otro de los aspectos preocupantes ya que las pymes además del cierre por cuarentena "tienen que ver de qué manera pueden mantener el empleo. No creo que sacar gente pase por la cabeza de la mayor parte de los empresarios. Lo que hay es un cuello de botella, porque no se sabe cómo pagar sueldos. Hay pymes que saben que pueden retomar la actividad, pero hay otras que van a desaparecer".

A propósito de la estrategia del Gobierno, la ejecutiva sostuvo que "debe analizar paso a paso los sectores donde no podemos dejar que las pymes mueran". A su vez, dijo que "los bancos deberán tener los criterios de análisis de riesgo y créditos a todo lo que da, para ver qué empresas van a quebrar y no tienen sobrevida. Cuáles son las que mueren y las que van a llegar vivas, pero en terapia intensiva".

En ese sentido, Costantini profundizó al remarcar que tanto el gobierno como los bancos deben revisar "qué necesitan" las empresas y "qué chances de sobrevida tienen" ya que "no es correcto darle un crédito a una empresa que está en esa condición. Va mucho más allá de lo que las instituciones financieras pueden hacer para apoyar. No podemos sacarle más expectativas de vida a una empresa que necesita más que un tubo de oxígeno: otras perspectivas. Es preciso analizar cómo aliviarlas impositivamente, quizás hacer una reforma fiscal. El Gobierno va a tener que estar muy presente y definir estrategias. Va a tener que ver cuáles son las pymes críticas para el desarrollo en términos de empleo, valor agregado y exportación.

Por último, ante la pregunta sobre cuáles deberían ser los sectores prioritarios en la recuperación, Costantini dijo que "tenemos unas 100 pymes con un gran número de empleo generado. Son parte de una cadena de desarrollo de valor agregado. Están en la minería, en la producción de hidrocarburos y alimentos, en la pesca, en el turismo y en la industria automotriz. Entonces, hay que ver cómo se hace para que esa cadena de valor pueda seguir existiendo. Estas pymes generan empleo para una producción que tiene demanda final en el país".

Sin embargo, aclaró que "todas las empresas deberían sobrevivir" ya que "nadie quiere ver pymes familiares que desaparezcan". Pero remarcó que los sectores señalados anteriormente es donde "debemos garantizar la vida de estas pymes y crear un paquete de ayuda, no solo de créditos, sino ayuda impositiva para que vuelvan a respirar por sí solas. Hay sectores de planificación de mediano y largo plazo, como hidrocarburos y minería, donde los recursos naturales están distribuidos por todo el país, lo que los hace más federales en materia de empleo".