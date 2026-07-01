Qué descuentos se pueden aprovechar este miércoles 1 de julio en supermercados

El primer día del mes llega con varios beneficios y promociones en una importante cadena nacional. Conocé los detalles.

La cadena mantiene promociones especiales para clientes registrados y beneficios vinculados a distintos medios de pago durante toda la semana.

Hacer las compras del supermercado aprovechando los descuentos disponibles puede representar un ahorro importante al finalizar el mes.

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Como ocurre cada semana, Coto mantiene un esquema de promociones que combina beneficios propios con descuentos asociados a bancos, tarjetas y programas de fidelización. Para el miércoles 1 de julio , la cadena confirmó la continuidad de varias promociones vigentes en sus sucursales y en los canales habilitados.

El beneficio permanente de los miércoles corresponde a los clientes registrados en Comunidad Coto . Quienes integran el programa pueden acceder a un 15% de descuento en un pago , sin tope de reintegro, siempre que la compra cumpla con las condiciones previstas en los términos y condiciones oficiales. La promoción está disponible en las sucursales adheridas y contempla exclusiones sobre determinadas categorías de productos.

Comunidad Coto es el programa de beneficios de la empresa y permite acceder a promociones especiales durante distintos días de la semana. La adhesión es gratuita y puede realizarse presentando el DNI en las sucursales o mediante los canales habilitados por la compañía.

Además del descuento general para miembros del programa, Coto mantiene promociones bancarias que cambian según el calendario de cada entidad financiera. La empresa recomienda revisar periódicamente el apartado de promociones para verificar cuáles permanecen vigentes en cada jornada.

También continúan disponibles beneficios permanentes como las 3 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja y el 10% de descuento para afiliados del programa Beneficios ANSES.

Cómo aprovechar las ofertas

Para obtener el mayor ahorro posible no alcanza únicamente con elegir el supermercado. También es importante conocer qué promociones pueden combinarse y cuáles no.

En el caso de Coto, muchas de las acciones promocionales no son acumulables entre sí, por lo que cuando un producto ya participa de otra oferta comercial puede quedar excluido del descuento asociado al medio de pago o al programa Comunidad Coto. Esa información figura en los términos y condiciones publicados por la empresa.

Antes de concurrir al supermercado conviene verificar tres puntos:

el primero es confirmar si la sucursal participa de la promoción elegida, ya que algunos beneficios no están disponibles en todos los formatos comerciales

de la promoción elegida, ya que algunos beneficios no están disponibles en todos los formatos comerciales el segundo consiste en revisar los productos excluidos . Habitualmente determinadas categorías, como electrodomésticos, telefonía, combustibles, recargas virtuales, medicamentos, cigarrillos o artículos comercializados por terceros pueden quedar fuera de las promociones, dependiendo de cada campaña vigente

. Habitualmente determinadas categorías, como electrodomésticos, telefonía, combustibles, recargas virtuales, medicamentos, cigarrillos o artículos comercializados por terceros pueden quedar fuera de las promociones, dependiendo de cada campaña vigente por último, es recomendable controlar el medio de pago exigido para acceder al beneficio. Algunas promociones requieren abonar exclusivamente con una tarjeta puntual, mientras que otras solo son válidas mediante pagos presenciales o con aplicaciones específicas

En el caso del descuento de Comunidad Coto, el cliente debe estar correctamente identificado dentro del programa para que el beneficio pueda aplicarse durante la operación. Además de los descuentos vinculados a los miércoles, la cadena mantiene un calendario semanal con promociones diferenciadas para otros días.

Por ejemplo, durante los martes existen beneficios asociados a determinadas entidades financieras y billeteras digitales, mientras que los jueves suelen concentrarse varias promociones bancarias exclusivas con tarjetas Visa, Mastercard y débito de distintos bancos. Cada una posee topes de reintegro, medios de pago específicos y condiciones particulares.

Otra posibilidad para reducir el gasto consiste en combinar los descuentos del día con los productos incluidos en los catálogos de ofertas publicados por Coto. De esa manera, es posible acceder a precios promocionales en distintos rubros del supermercado y, cuando las condiciones lo permiten, sumar el beneficio correspondiente al medio de pago.

La empresa también recuerda que las promociones pueden modificarse durante el mes por decisión propia o de las entidades participantes, motivo por el cual aconseja consultar siempre la información oficial antes de hacer la compra.