Plazo fijo, estático: así operan los principales bancos hoy, martes 10 de febrero

Sin cambios relevantes en rendimientos, las principales entidades bancarias mantienen esquemas similares mientras ahorristas evalúan alternativas.

Cómo operan hoy los plazos fijos en Argentina Depositphotos

El plazo fijo vuelve a mostrar una foto repetida en el sistema financiero argentino. Este martes 10 de febrero, las principales entidades bancarias del país sostienen condiciones muy similares a las de jornadas anteriores, en una señal clara de pausa tras meses de ajustes frecuentes. Para el ahorrista promedio, el tablero aparece planchado, sin sobresaltos ni sorpresas.

En un contexto donde la inflación sigue siendo el dato que ordena expectativas, el plazo fijo tradicional continúa funcionando como referencia básica para quienes buscan resguardar pesos sin asumir riesgos mayores. La falta de movimientos en las tasas genera cierta calma, aunque también abre interrogantes sobre el atractivo real del instrumento frente a otras opciones.

Plazo Fijo Plata Los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran que la operatoria online se consolidó como el canal más usado, con diferencias mínimas entre bancos públicos y privados de gran porte. La estabilidad manda, al menos por ahora, y eso se refleja tanto en las tasas ofrecidas como en los plazos más elegidos.

Tasas del plazo fijo hoy, 10 de febrero 2026 Según la información actualizada por el BCRA, los bancos líderes del sistema mantienen rendimientos prácticamente idénticos a los registrados en los últimos días. No hay subas ni recortes visibles, una señal que suele leerse como espera de definiciones macroeconómicas más claras.

Las entidades de mayor volumen de depósitos, como bancos públicos nacionales y privados tradicionales, ofrecen tasas alineadas entre sí para colocaciones a 30 días, el plazo más demandado. En paralelo, algunas entidades digitales o de menor tamaño intentan captar clientes con diferencias marginales, aunque sin romper el molde general.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Estos son los porcentajes de Tasas Nominales Anuales (TNA) correspondientes a este martes 10 de febrero: Banco de la Nación Argentina : 25%

: 25% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 23%

: 23% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% BBVA : 23%

: 23% Banco Credicoop : 24%

: 24% Banco Macro : 27%

: 27% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 23%

Depositphotos

