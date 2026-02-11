Plazo fijo planchado: así operan los principales bancos hoy, miércoles 11 de febrero + Seguir en









Con tasas que varían según la entidad y el canal online, esta inversión a 30 días sigue siendo una alternativa clásica para resguardar pesos.

Las tasas de plazo fijo se mantienen estables. Depositphotos

Los plazos fijos siguen siendo un instrumento recurrente para quienes en Argentina buscan una apuesta segura dentro del sistema financiero sin demasiadas vueltas. Uno de los factores que más peso tiene para los ahorristas es la tasa que ofrece cada banco, ya que puede marcar la diferencia entre un rendimiento que conviene y otro que queda corto frente a la inflación o a otras alternativas de inversión.

Este miércoles 11 de febrero, la operatoria de plazos fijos “plancha” entre los principales bancos del país, con ciertos bancos grandes ofreciendo rendimientos moderados y otras entidades, sobre todo más chicas o digitales, intentando captar depósitos con tasas más altas para no clientes.

La modalidad de plazo fijo online en pesos a 30 días se ha consolidado como la forma más ágil de invertir sin trámites presenciales: solo se requiere tener un homebanking vinculado a una cuenta y, en muchos casos, se puede abrir el plazo fijo aunque el banco no sea tu habitual.

Plazo Fijo Plata Tasas del plazo fijo hoy, 11 de febrero 2026 Según el los datos Banco Central de la República Argentina (BCRA), al día de hoy las Tasa Nominal Anual (TNA) para plazos fijos tradicionales a 30 días oscila entre distintos valores dependiendo de la entidad. Entre los bancos grandes con mayor volumen de depósitos se encuentran de la siguiente manera:

Banco de la Nación Argentina : 23%

: 23% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 23%

: 23% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% BBVA : 23%

: 23% Banco Credicoop : 24%

: 24% Banco Macro : 27%

: 27% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 23%

