Plazo fijo: el truco poco conocido para maximizar tus ganancias y ganarle a la inflación

Conocé como ganar más con un plazo fijo a través del homebanking, aprovechando la competencia entre bancos y considerando las mejores tasas disponibles.

Comparar entre bancos desde el homebanking puede generar un rendimiento superior al tradicional. Ámbito

Encontrar formas de que tus ahorros generen intereses es clave para ganar poder adquisitivo. Más allá del plazo fijo tradicional, existe un truco que pocos ahorristas conocen y que permite optimizar tus ganancias sin mover dinero físico, simplemente usando el homebanking para elegir las mejores tasas disponibles en distintas entidades bancarias.

Gracias a cambios normativos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), hoy podés invertir en bancos donde no sos cliente habitual utilizando tu CBU o Alias y aprobando un débito automático (DEBIN). Esta modalidad, conocida como Plazo Fijo Digital, fomenta que las entidades compitan entre sí ofreciendo tasas más altas que las tradicionales, beneficiando directamente a los ahorristas.

Plazo Fijo Plata ¿En qué consiste el "truco" para ganar más con un plazo fijo? El truco consiste en comparar y seleccionar las entidades que pagan las tasas más altas y constituir un plazo fijo desde tu homebanking, aún si no sos cliente de ese banco. A diferencia de la forma tradicional de hacer plazos fijos, donde muchas veces se coloca el dinero en el banco en el que ya sos cliente y no se mueve de ahí, hoy podés:

Entrar a la web o la app del banco que ofrece la mejor tasa.

Buscar la opción “Plazo Fijo Online para no clientes” .

. Completar los datos con tu CBU/Alias y CUIL/CUIT.

Confirmar la operación desde tu homebanking habitual aceptando el DEBIN que genera la entidad de destino. Este proceso no tiene costos adicionales y se hace de forma totalmente digital, sin necesidad de ir a una sucursal. La gran ventaja es que podés "saltar" de un banco a otro buscando siempre las tasas más elevadas, en vez de quedarte con la que ofrece tu banco.

Interés simple vs. Interés compuesto: la clave del rendimiento real Para entender por qué revisar las tasas bancarias importa, conviene recordar la diferencia entre:

Interés simple: se calcula solo sobre el capital inicial durante el plazo pactado.

Interés compuesto: implica reinvertir los intereses para que generen más intereses. Cuando comparás plazos fijos entre bancos y elegís el que ofrece TNA más alta, estás maximizando tu interés simple mensual porque el cálculo se hace sobre una base mayor. En el contexto actual, las tasas de TNA para plazos fijos a 30 días pueden variar: bancos grandes pagan rondas del 23% al 27% TNA, mientras que bancos digitales o regionales llegan a ofrecer más del 33% TNA para nuevos depósitos. Esa diferencia de tasas es lo que hace que sea vital comparar antes de invertir. Cómo armar un plazo fijo "calesita", paso a paso Un plazo fijo "calesita" es un sistema escalonado que mantiene tu dinero siempre produciendo intereses y generando liquidez mensual. Para invertir de esta manera, se recomienda: Definir tu capital disponible para invertir.

Buscar en distintas entidades las mejores tasas de plazo fijo digital a 30 días.

Comparar TNA y TEA para estimar rendimiento mensual.

Constituir el plazo fijo digital desde el homebanking del banco que ofrece la tasa más alta.

Al vencimiento, evaluar si otra entidad ofrece una mejor tasa y renovar ahí mismo. Al repetir este proceso cada mes, podés aprovechar las subas y bajas de tasas que ofrecen distintos bancos sin estar atado a uno solo, permitiendo que el rendimiento de tus pesos sea más competitivo frente a la inflación.

