¿Qué pasa si no podés pagar una cuota del crédito UVA?

Un gasto inesperado o una baja en los ingresos pueden complicar incluso a quienes llevaban años pagando el préstamo sin problemas.

Las consecuencias de atrasarse con un préstamo hipotecario cambian según el tiempo que pase sin regularizar los pagos.

Acceder a una vivienda mediante un crédito hipotecario UVA implica asumir pagos mensuales durante muchos años. Una caída de ingresos, un gasto inesperado o una cuota que aumenta más rápido que el salario pueden complicar las finanzas familiares hasta impedirle al propietario afrontar uno de los vencimientos.

Cuando aparece esa dificultad, el problema suele ir más allá del dinero que falta ese mes. El contrato firmado con el banco establece las consecuencias del incumplimiento y las condiciones para regularizarlo, mientras que la deuda continúa actualizándose por inflación.

Cuando llega la fecha de vencimiento y la cuota no se paga, el titular del préstamo entra en mora . Desde ese momento, el banco puede cobrar intereses por la demora, según lo establecido en el contrato. El importe adicional depende de la tasa acordada y de los días transcurridos sin cancelar la obligación.

Aunque la demora sea de pocos días, el banco puede cobrar intereses adicionales por la cuota que quedó sin pagar.

Los intereses punitorios , cuando corresponden, se calculan sobre las cuotas vencidas e impagas, y no sobre todo el capital pendiente, siempre que la entidad no haya declarado el vencimiento anticipado del préstamo. Mientras tanto, la deuda expresada en UVA continúa ajustándose mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Una demora de pocos días no implica automáticamente una mala calificación crediticia. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene dentro de la situación 1, considerada normal, a los deudores con atrasos de hasta 31 días. De todas formas, la entidad financiera puede reclamar el pago desde el primer vencimiento incumplido.

Las obligaciones informadas por los bancos figuran en la Central de Deudores del Sistema Financiero. Los datos se actualizan mensualmente, por lo que un pago realizado para regularizar la situación puede tardar en reflejarse en el historial del titular.

Mora prolongada: ¿Cuándo interviene el banco y cuáles son los riesgos reales?

Si las cuotas continúan sin pagarse, el banco puede intensificar los reclamos e iniciar gestiones formales de cobro. Los plazos para estas comunicaciones varían entre las entidades, que cuentan con procedimientos propios y deben actuar dentro de las condiciones previstas en cada contrato.

La clasificación del deudor también cambia con el paso del tiempo. Cuando la demora supera los 31 días y llega hasta los 90, corresponde la situación 2 o riesgo bajo, considerando exclusivamente el plazo de mora. Entre los 91 y los 180 días se contempla la situación 3, de riesgo medio, mientras que los atrasos superiores a 180 días y de hasta un año corresponden a riesgo alto.

Estas categorías pueden dificultar el acceso a nuevos préstamos, ya que los bancos utilizan los antecedentes de pago para evaluar las solicitudes. La calificación final también considera otros factores, además de la cantidad de días transcurridos desde el vencimiento.

El problema se agrava cuando se acumulan obligaciones impagas y el contrato permite exigir la cancelación anticipada del crédito. Si el incumplimiento persiste, la entidad podría iniciar una ejecución hipotecaria para recuperar el dinero mediante la garantía constituida sobre la propiedad.

Una sola cuota impaga no significa que el banco pueda rematar inmediatamente la vivienda. Antes deben cumplirse las condiciones contractuales y los procedimientos legales correspondientes. Tampoco existe una cantidad fija de vencimientos pendientes que determine el inicio de una ejecución para todos los préstamos UVA.

Ante una intimación formal o una notificación judicial, las condiciones de la hipoteca adquieren especial relevancia. Los comprobantes de pago y las liquidaciones emitidas por la entidad permiten contrastar los importes reclamados y comprobar si existen diferencias en el saldo pendiente.

Si se acumulan varias cuotas impagas, el banco puede iniciar acciones legales, aunque eso no significa que la casa vaya a remate inmediatamente. Freepik

Estrategias de salvataje: refinanciación, reestructuración y cómo negociar con la entidad

Cuando aparecen dificultades para afrontar una cuota, el titular puede comunicarse con el banco antes del vencimiento o apenas se produce el atraso. La gestión a través de un canal oficial permite conocer el saldo pendiente, los intereses acumulados y las opciones disponibles para regularizar los pagos.

Una de las alternativas es refinanciar las cuotas impagas, distribuyendo el importe adeudado en nuevos vencimientos. También se puede solicitar una extensión del plazo original, que permite reducir el pago mensual a cambio de continuar devolviendo el dinero durante más años.

Si los problemas económicos se prolongan, existe la posibilidad de negociar una reestructuración más amplia. Algunas entidades contemplan períodos de gracia o cambios en el esquema de pagos, aunque estas opciones no se conceden automáticamente. Su aprobación depende de las políticas del banco y de la capacidad económica del solicitante.

Las modificaciones también pueden aumentar el costo total del financiamiento. Una cuota más baja puede implicar mayores intereses a lo largo de los años, especialmente cuando el capital pendiente sigue ajustándose por UVA. Los acuerdos deben establecer qué ocurrirá con los importes vencidos y cómo quedarán las condiciones originales del crédito.

Cuando aparecen cargos injustificados o diferencias en una liquidación, el cliente puede presentar un reclamo formal ante la entidad. Como regla general, el banco dispone de 10 días hábiles para responder, salvo las excepciones contempladas en la normativa.

Si la respuesta no resulta satisfactoria, el titular puede acudir al BCRA con el número de reclamo correspondiente. El organismo interviene ante posibles incumplimientos de las normas de atención al usuario financiero, pero no tiene facultades para obligar a una entidad a conceder una refinanciación.