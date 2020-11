Rally de acciones: sumó 1% el Merval y ADR hasta 9%

La mayor parte de las pizarra del Merval terminó el día en color verde. Algo similar ocurrió entre las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. En la plaza neoyorquina las subas más pronunciadas de los ADR las anotaron Cresud (+9,1%); YPF (+6%); y Ternium (+3,5%). De todos modos, se registraron algunas bajas importantes como fueron los casos de IRSA (-11,6%); e IRSA Propiedades Comerciales (-7,6%).

“La renta variable argentina volvió a cerrar al alza aunque recortó una parte del movimiento que se vio durante la rueda. El Merval subió 1% con casi todos sus componentes al alza mientras que en Wall Street se vieron aumentos en los ADR argentinos de hasta 6% y parecería ser que el mercado sigue incorporando a los precios los anuncios realizados por el Ministerio de Economía sobre la asistencia monetaria del BCRA al tesoro para los próximos meses”, resumió el analista de Rava Bursátil Javier Candia, en su informe diario.

No obstante, Candia advirtió: “Si bien la situación de fondo sigue siendo sensible, el gobierno en los últimos días parece estar dando los pasos que el mercado esperaba, haciendo que este relaje la tensión sobre los activos locales. Los inversores seguirán atentos a la licitación de instrumentos en dólares de la semana que viene, ya que además de la operación en sí, es una forma de permitirle una salida a los grandes fondos que se quedaron con instrumentos en pesos mientras hacían carry trade. No hay que perder de vista que la volatilidad se mantendrá y puede aumentar dependiendo los movimientos de la bolsa en Estados Unidos luego de las elecciones presidenciales”.

La renta variable argentina acompañó los movimientos que se vieron a nivel global, con un Dow Jones subiendo 2%, un tecnológico Nasdaq haciendo lo propio 2,2% y un S&P 500 moviéndose en la misma dirección, con un avance del 1,9%, en la jornada de definición de las elecciones.

En el segmento de renta fija, los principales bonos en dólares cerraron con subas de hasta casi 3%.

Por su parte, el riesgo país elaborado JP. Morgan cayó por segunda jornada consecutiva, al ceder 1,98% a 1.435 puntos básicos, aún lejos de los 1.083 puntos alcanzados en septiembre tras el canje de deuda con acreedores privados.

