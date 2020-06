La recesión en EE.UU. ya terminó, pero el virus tiene la última palabra

La Bolsa anticipa, se dice siempre. Muchas veces acierta. ¿Y qué anticipa? Una nueva fase de expansión económica que ya comenzó a tallar su evidencia. La duda no está allí. El problema son las aristas vulnerables. Que los defaults por venir eleven la tasa de incumplimiento de la deuda especulativa en los EE.UU. de 3,5% en marzo a 12%-14% el año próximo no debería quitar el sueño si la oferta de crédito mantiene la templanza. Y los exámenes de estrés -reforzados para la ocasión- denotan una solidez en los 33 bancos auscultados por la Fed que es el día y la noche con respecto al descalabro de la crisis subprime de 2008-2009. La diferencia no es trivial. Lejos de demandar socorro, y multiplicar la zozobra, entre febrero 26 y mayo 6, los bancos comerciales aumentaron su asistencia en u$s326 mil millones, y suavizaron el castigo a la economía real. La banca podrá soportar la pandemia, aunque si la actividad languidece, o peor, si la recesión ataca de nuevo, deberá absorber un tendal de quebrantos no muy distintos de los que llovieron después de Lehman. En tres escenarios filosos de contracción que la Fed no augura, pero elabora a manera de abogado del diablo, las pérdidas podrían orillar entre los u$s560 mil y 700 mil millones. El capital (CET1) del sistema declinaría del 12% promedio actual a un rango entre 9,5% y 7,7%. Mientras la mayoría de los bancos conservaría un patrimonio adecuado, algunos se acercarían a los niveles mínimos requeridos (4,5%). ¿Qué decisión se tomó tras los exámenes? Que los grandes bancos suspendan la recompra de sus acciones, no eleven los dividendos y los gradúen en función de sus utilidades recientes. Así preservarán su colchón de capital. Que la banca no sea el problema es crucial para el escenario que vislumbra la Bolsa.