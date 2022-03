Reclamo del campo: “Si baja la presión impositiva podremos producir más”

Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, criticó la reciente conformación del fideicomiso para trigo y maíz que creó el Gobierno y también se refirió al acuerdo planteado con el Fondo Monetario Internacional. En este sentido, Pino precisó que la próxima semana irá al Congreso de la Nación “para defender al campo”, y agregó que el sector “no debe ser la variable de ajuste”.

En tanto, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, destacó que el campo decidió encarar “una lucha”, habló de desencuentros y precisó que a la hora de hacer un balance de la actual gestión, “el saldo es negativo y con perspectivas peores”.

Desde el sector cooperativo, el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, aseguró que cada uno de los dirigentes rurales tiene “la convicción y la firmeza para poder plantear los problemas” que vive el sector.

Más allá de los reclamos del sector productivo que se basan en la intervención del Gobierno en los mercados, la presión impositiva y la brecha cambiaria que existe entre los dólares de exportación y los informales, cada uno de los dirigentes tiene en claro que la situación social y económica del país es crítica, sin embargo aseguran que las soluciones podrían aparecer si se apoya a la producción agroindustrial.

Al ser consultado por este tema, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina aseguró a este medio que se trabajará en “propuestas y herramientas para llevar a los ámbitos ejecutivos y legislativos, para que con el compromiso de todos encontremos un mejor camino para que haya más empleo y que la gente pueda acceder no sólo a los alimentos, sino también a otros bienes”.

Achetoni criticó una vez más la situación económica del país y detalló que “una inflación cercana al 50% todos los años se torna insostenible. Más aún cuando vemos que los países vecinos no tienen alta inflación y que logran otra traducción en los valores -de las materias primas- con las que trabajan. Por algo, con valores totalmente distintos en sus producciones no tienen inflación y la gente no se siente privada de los alimentos. Esa esa la solución que queremos encontrar”.

Hasta ahora, la mayor cantidad de las herramientas propuestas por el Gobierno tienen como objetivo asistir a los sectores de la población con menores recursos aunque en la mayoría de los casos se intentan mecanismos en los que se subsidia a la oferta. Desde el campo son recurrentes las críticas hacia esos esquemas y se pide incesantemente mayor libertad en la fijación de precios.

Sin embargo, mientras el precio de los granos aumenta en forma desmesurada por distintas cuestiones externas, una parte enorme de la Argentina sufre la repelida de la pobreza. Por eso, muchas veces se critica al sector productivo, porque es el responsable de la generación de las materias primas con las que se hacen los alimentos que finalmente llegan a la góndola con un valor al que pocos pueden acceder. Al ser consultado por este aspecto, Achetoni explicó que “por lo general todos nos señalan y creen que tenemos la culpa porque creen que participamos en la formación del precio y nosotros incidimos muy poco en los precios finales. Por eso insistimos con mucha firmeza en que si nos bajan la presión impositiva, podemos producir más, generar el empleo que falta y combatir la pobreza”.