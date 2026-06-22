Austria apuesta por la Argentina en el "prode" económico: es el país de la UE que más aumentó sus inversiones desde 2023

La Inversión Extranjera Directa (IED) del segundo rival de Argentina en el Mundial 2026 casi se duplicó en dos años. La industria forestal explica buena parte del avance.

La mayoría de los prodes dan a la Selección argentina como la gran favorita a ganar el partido de la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026 ante su par austríaco. En Austria también apuestan por nuestro país, pero en términos económicos: dentro de la Unión Europea (UE), es la nación que más aumentó su Inversión Extranjera Directa (IED) en territorio nacional entre finales de 2023 y fines de 2025.

Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la posición bruta de IED de Austria en el país alcanzó los u$s440 millones al cierre del año pasado. El 77% corresponde a financiamiento por medio de instrumentos de capital, mientras que el 23% restante es en concepto de deuda contraída por las empresas inversoras. Asimismo, dentro de esa deuda, la mayor parte son pasivos vinculados a las importaciones que necesitan esas compañías.

Respecto del último trimestre de 2023, la IED casi que se duplicó, dado que el incremento fue del 96% . Ningún otro país del “viejo continente” superó esta cifra; de aquellos que tienen una suma considerable de inversiones, solo se le acercó Dinamarca, con un 73%.

De este modo, Austria ingresó en el top 10 de países europeos con más dinero invertido en Argentina, desplazando del décimo lugar a Irlanda . Aun así, vale aclarar que se encuentra lejos de aquellos que lideran el ranking de la UE, como España y Países Bajos, que concentran más de dos tercios del total. Dicha tabla, a diciembre de 2025, se compone de la siguiente manera:

A nivel sectorial , casi el 80% de las inversiones de Austria en Argentina se concentran en la industria manufacturera . Dentro de este sector, una porción relevante la aporta la industria forestal, aunque el grueso se da en un sector “confidencial”, una clasificación que usa el BCRA cuando las inversiones las realizan menos de tres empresas. En paralelo, el comercio explica otro 16%. En un reciente informe, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) resaltó la relevancia no solo del sector forestal, sino también del automotriz y de servicios informáticos.

Ámbito consultó a la embajada de Austria en Buenos Aires para conocer más en detalle el detrás del salto de inversiones entre 2023 y 2025. Isabel Schmiedbauer, Consejera Comercial, le recordó a este medio que, durante el período en cuestión, “se llevó a cabo la inversión más grande de Austria en la Argentina: la de Acon Timber en Gobernador Virasoro, Corrientes“. Se trata de un mega aserradero de capitales austriaco-belga, que emplea a 320 trabajadores y comenzó a operar en abril de 2024.

alexander van der bellen austria Alexander Van der Bellen, presidente de Austria.

La producción de este aserradero se destina mayoritariamente a la exportación, principalmente para construcción y packaging. Son 80 los países a los cuales se les vende; en el segmento de pellets, el destino principal es el mercado europeo y, en menor medida, países de la región como Paraguay, Chile y Brasil.

“Esto comenzó con una sola persona en contacto con Austria, y hoy tenemos una empresa consolidada. Ese proceso fue súper desafiante, y lo más lindo es haber conformado un equipo confiable y eficiente, con una convivencia interna excelente”, dijo a fines del año pasado Nicolás Crisp, presidente de ACON Timber en Argentina, en una entrevista con ArgentinaForestal.com, un portal especializado en la industria forestal.

Balanza comercial: un intercambio bilateral deficitario para Argentina y expectativa por el impacto del acuerdo Mercosur-UE

En cuanto al intercambio comercial bilateral con Austria, la balanza es estructuralmente deficitaria. En 2025, las importaciones desde dicho territorio totalizaron unos u$s267 millones, de los cuales la mayor parte corresponde a maquinaria, equipo eléctrico y productos farmacéuticos.

Asimismo, las exportaciones apenas sumaron unos u$s15 millones en todo el año. Al respecto, el economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, Federico Bernini, señaló que Austria se ubica en el puesto 109 de los 207 destinos a los cuales vende Argentina, destacándose los envíos de cuero y productos farmacéuticos.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) aclaró en un informe publicado esta semana que más del 70% del comercio exterior austríaco es comercio intra-Unión Europea y que “no debemos perder de vista que el puerto de Rotterdam es el principal hub de recepción de exportaciones argentinas en la UE, las cuales luego se distribuyen por el bloque europeo a través de diversas cadenas comerciales, muchas de las cuales terminan consumiéndose en Austria”.

En ese sentido, la entidad sostuvo que “no caben dudas que hay más exportaciones argentinas a Austria que ingresan a través de otros miembros de la UE”. “Con el acuerdo Mercosur – UE vigente, emergen grandes oportunidades para ampliar aún más el comercio argentino – austríaco”, pronosticó.

Austria se impone en los indicadores socioeconómicos

En fútbol, la selección austríaca está unos cuantos escalones por debajo del equipo de Lionel Scaloni, aunque los partidos hay que jugarlos. Pero en otros aspectos Austria es clara ganadora, ya que no solo se impone en la balanza comercial, sino también en los indicadores socioeconómicos.

En el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que contempla el PBI per cápita, la esperanza de vida y los años de escolarización, Austria está en el puesto 22, contra el 47 de Argentina. En pobreza y desempleo también hay una brecha favorable al país europeo, mientras que en inflación la disparidad es fuerte: 3,7% contra 33,2%.