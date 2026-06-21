Javier Milei pone en funciones a Adrián Ravier como vocero presidencial y abre una nueva etapa en la comunicación del Gobierno

El economista jurará este lunes como vocero presidencial en la Casa Rosada. Luego comenzará la transición con el equipo de Manuel Adorni y será presentado políticamente en un acto de la Fundación Faro.

El actual diputado integra Faro, un think tank comandado por Agustín Laje. La Inspección General de Justicia le exigió que esclarezca el origen de fondos por casi $5.000 millones.

El presidente Javier Milei oficializará este lunes la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, en una decisión que marcará el inicio de una nueva etapa en la estrategia comunicacional del Gobierno . La jura se realizará en el Salón Blanco de la Casa Rosada y será el primer acto formal del economista al frente de la vocería. El movimiento en el Gabinete se da en medio de las denuncias contra Manuel Adorni , por enriquecimiento ilícito, mientras la Justicia continúa investigando y recabando pruebas de las supuestas maniobras de corrupción.

La agenda de Ravier continuará el martes con un acto organizado por la Fundación Faro, el think tank liberal encabezado por Agustín Laje y cercano al asesor presidencial Santiago Caputo. Allí será presentado ante la militancia libertaria en un evento que también tendrá una fuerte lectura política dentro del oficialismo.

Las dos actividades reflejan, además, el delicado equilibrio que busca mantener Milei entre los principales sectores de su entorno. Mientras la ceremonia de jura estará bajo la órbita de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el acto en la Fundación Faro mostrará el respaldo del espacio político vinculado a Caputo y a las denominadas "Fuerzas del Cielo".

Fuentes oficiales indicaron que desde este lunes comenzará un período de transición entre el equipo saliente de Manuel Adorni y el de Ravier. Durante los próximos días se definirá la estructura de trabajo y la organización de las conferencias de prensa, que volverían a realizarse la próxima semana en la Casa Rosada.

La formalización del nombramiento responde a la intención del Ejecutivo de reorganizar la comunicación institucional tras la salida de Adorni de la vocería. El funcionario, sin embargo, continuará desempeñándose como jefe de Gabinete, en medio de cuestionamientos políticos y pedidos de explicaciones por parte de la oposición.

Quién es Adrián Ravier

Economista, docente universitario y diputado nacional por La Libertad Avanza en La Pampa, Ravier mantiene una estrecha relación política e intelectual con Milei. Es uno de los referentes de la Escuela Austríaca de Economía en Argentina, fue director académico de la Fundación Faro y comparte con el Presidente la defensa de las ideas del liberalismo económico.

Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios de posgrado en ESEADE y obtuvo un doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. También dicta clases en distintas universidades y recientemente publicó junto a Milei el libro La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

La puesta en funciones de Ravier se producirá antes de una nueva gira internacional del Presidente. El miércoles, Milei viajará a Madrid para participar de actividades empresariales y académicas y luego se trasladará a Estados Unidos, donde asistirá en Nueva York a los festejos por el Día de la Independencia junto al presidente Donald Trump.

KARINA MILEI Y MANUEL ADORNI El cambio se da en medio de los cuestionamientos a Adorni. Presidencia

Ravier, uno de los directores de la fundación libertaria investigada por millonarias donaciones

A principios de mes, la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, instó a la Fundación Faro a informar quienes realizaron donaciones por casi $5.000 millones.

El pedido surgió a raíz del propio balance 2024 de la Fundación, donde se admitió un total de por $4.957.118.605 en concepto de "donaciones, cursos, talleres y prevención". Para entonces, el monto equivalía a un total de u$s4,8 millones.

Vale destacar que hasta 2024 la Fundación Faro llevaba el nombre "Valorar". Ese rebranding incluyó también un cambio de autoridades y el relanzamiento del sello.

En un evento reciente del think tank, Ravier ponderó la mejora del Índice de Libertad Económica donde Argentina subió 21 puestos hasta el lugar 124, según The Heritage Foundation, y la baja del riesgo país que se ubica hoy por debajo de los 700 puntos.