Suben el tope para importar autos eléctricos e híbridos sin arancel y buscan ampliar la oferta en el mercado argentino + Agregar ámbito en









El Gobierno actualizó los valores FOB para facilitar el ingreso de modelos electrificados. Buscan ampliar la oferta y acompañar el crecimiento del segmento.

El Gobierno estableció un nuevo tope para importar autos eléctricos

El Gobierno nacional resolvió actualizar el valor máximo para importar vehículos electrificados sin arancel, en una medida que apunta a acompañar la evolución de precios y tecnología del mercado global. A través de un nuevo esquema, se fijó un tope de u$s35.000 FOB para autos 100% eléctricos, mientras que los híbridos convencionales y enchufables tendrán un límite de u$s18.000. En tanto, los mild hybrid mantendrán el valor vigente de u$s16.000.

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La decisión forma parte de la actualización del régimen impulsado por el Decreto 1128/2026, que busca facilitar el acceso a nuevas tecnologías y ampliar la oferta disponible en el mercado local. Con esta modificación, se intenta adecuar los valores a la realidad de los vehículos más avanzados, cuyos precios superaban los límites establecidos hasta ahora.

Un mercado eléctrico en crecimiento sostenido El avance de los vehículos electrificados en Argentina se consolidó en los últimos dos años. Los patentamientos crecieron con fuerza, impulsados por una mayor oferta y condiciones más competitivas frente a los modelos tradicionales.

Durante 2025, las ventas de híbridos y eléctricos registraron un incremento cercano al 90% interanual. En 2026, el ritmo se aceleró aún más: en los primeros meses del año, el volumen acumulado mostró un salto superior al 300%, con una participación que ya supera el 20% del total del mercado.

El avance de los vehículos electrificados en Argentina se consolidó en los últimos dos años. Los patentamientos crecieron con fuerza, impulsados por una mayor oferta y condiciones más competitivas frente a los modelos tradicionales. Gran parte de ese crecimiento está vinculado al régimen de arancel cero. Más del 70% de las unidades comercializadas corresponden a modelos alcanzados por este beneficio, lo que permitió mejorar la competitividad en distintos segmentos.

En paralelo, las convocatorias realizadas en 2025 y 2026 asignaron un cupo conjunto de 100.000 unidades. De ese total, ya ingresaron al país más de 68.000 vehículos, correspondientes a casi 60 modelos de cerca de 30 marcas, lo que amplió significativamente la variedad de opciones disponibles. Con la próxima convocatoria prevista para 2027, el objetivo oficial es sostener el crecimiento del segmento y continuar incorporando tecnologías más eficientes, en un contexto donde la electrificación gana protagonismo dentro de la industria automotriz local.