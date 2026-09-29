La inversión real repuntó 1,2% mensual en agosto, impulsada por las importaciones de equipos

La mejora se dio en un mes en el cual crecieron fuerte las compras al exterior de los proyectos del RIGI. La inversión asociada a la construcción se mantuvo deprimida.

La inversión real repuntó 1,2% mensual en agosto , según la estimación de Orlando Ferreres & Asociados , luego de dos caídas consecutivas. La mejora fue impulsada por las importaciones de maquinaria, en un mes en el cual se verificaron compras récord por partes de los proyectos del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) .

El dato se desprende de la serie desestacionalizada, a precios constantes, del índice de Inversión Bruta Interna Mensual ( IBIM ) de Ferreres que mide volúmenes físicos. El segmento de equipos durables de producción mostró un alza del 4,7% respecto de julio; esta fue explicada por los equipos importados (+10,6%) , ya que en equipos de origen nacional se verificó una contracción del 2,5%.

Vale recordar que, de acuerdo con datos aportados por el economista del IIEP-UBA, Federico Bernini, las importaciones vinculadas al RIGI totalizaron en el octavo mes del año unos u$s140 millones , récord absoluto desde que el Poder Ejecutivo lanzó esta iniciativa. Esto representa el 43% de todo lo que las empresas habían comprado desde enero de 2025.

La mayor cantidad de estas importaciones correspondieron al Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) , un proyecto llevado a cabo por un consorcio integrado por grandes firmas como Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol o Shell. Detrás le siguieron las compras de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y GEAR.

Por otra parte, Bernini destacó que dos nuevos proyectos empezaron a importar : San Matías y Rincón de Aranda. Además, hubo otros dos proyectos que compraron al exterior: el de Sidersa y el de Southern Energy.

De manera agregada, desde la consultora Outlier calcularon una "recuperación de la serie con ajuste estacional de las cantidades importadas", lo cual va de la mano con cierta mejora esperada para la economía, luego de un fuerte derrumbe en julio.

Mientras tanto, la inversión en construcción tuvo una baja mensual del 2,9%, según Ferreres. Este dato estuvo en línea con el declive desestacionalizado en los despachos de cemento y en las ventas de insumos para la construcción que reportó un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), otros dos indicadores que parecerían adelantar una nueva variación negativa de este sector en agosto. Esto último será ratificado, o desmentido, de manera ofricial por el INDEC a comienzos de octubre.

Con estos últimos números, la serie desestacionalizada de Ferreres marcó su mejor nivel desde marzo. Sin embargo, se mantuvo por debajo de los valores observados durante casi todo 2025.

La inversión exhibió una mejora en agosto, pero se mantiene en un bajo nivel y le reza al RIGI

En términos interanuales, el IBIM cayó 5,4%, aunque la reducción se desaceleró en comparación con el -8,4% de julio. En la medición en dólares, la consultora estimó una inversión de u$s7.515 millones, lo cual representa el 18,4% del Producto Bruto Interno (PBI). De este modo, el porcentaje se mantiene por debajo del mínimo de 20% que muchos economistas considera que debería representar esta variable clave para el crecimiento económico.

"La inversión continúa mostrando un desempeño débil, aunque en agosto la caída interanual se moderó respecto de los meses anteriores, principalmente por la menor baja en la importación de maquinaria y equipo. Por su parte, la construcción no logra encaminarse en un sendero de recuperación y vuelve a anotar caídas fuertes", señaló el informe de Ferreres.

Hacia adelante, la entidad espera "una moderación gradual de la caída, en línea con una eventual mejora de la actividad y de las condiciones macroeconómicas". "Eventualmente deberíamos ver que el avance de los proyectos vinculados al RIGI comiencen a compensar la menor inversión en las manufacturas, pero el ritmo efectivo de ejecución de los proyectos es incierto", concluyeron.