Reclamos estudiantiles en Francia: denuncian falta de presupuesto y al menos 400 escuelas están cerradas

Grupos de estudiantes secundarios piden mejores condiciones edilicias y mayor cantidad de profesores. De un total de 3.700 liceos, el Ministerio de Educación registró manifestaciones en más de 500.

Las protestas comenzaron hace poco más de una semana, con foco en el deterioro de los establecimientos educativos.

Una fuerte protesta estudiantil se lleva a cabo en Francia en medio de reclamos presupuestarios por la falta de profesores y de buenas condiciones edilicias . A raíz de los disturbios, diversas instituciones secundarias permanecen cerradas mientras una ola de detenciones afecta a los manifestantes. Entre las medidas para contrarrestar la conmoción, las autoridades recurrieron a las clases a distancia.

Las protestas comenzaron hace poco más de una semana, con reclamos sobre el deterioro de los establecimientos educativos. Por estas horas, cerca de 400 de los 3.700 liceos franceses permanecieron cerrados, mientras que el Ministerio de Educación registró manifestaciones, bloqueos y otras alteraciones en menos 564.

El movimiento comenzó en la región de París, impulsado principalmente por alumnos de entre 15 y 18 años que denuncian la ausencia de docentes y reemplazos, cursos sobrecargados, extensas jornadas escolares y edificios en malas condiciones . Con el correr de los días, las movilizaciones se extendieron por todo el país.

Este viernes, en Rennes, en el oeste de Francia, las fuerzas de seguridad utilizaron un carro lanzaagua para extinguir incendios de contenedores y dispersar a grupos de jóvenes cerca del liceo Chateaubriand. En París, otras decenas de alumnos bloquearon el acceso al liceo Turgot .

“Indudablemente, el movimiento cambió de naturaleza”, afirmó el ministro de Educación, Édouard Geffray , que denunció una escalada de “violencia urbana” y sostuvo que las reivindicaciones estudiantiles estaban siendo desplazadas en algunos lugares por grupos violentos.

Cerca de 400 de los 3.700 liceos franceses permanecieron cerrados, mientras que el Ministerio de Educación registró manifestaciones en otros 500.

En lo que va de las movilizaciones, más de 300 policías y gendarmes, 65 trabajadores del Ministerio de Educación —entre ellos unos 40 directores de liceos— y alrededor de 170 alumnos resultaron heridos, según cifras oficiales. Las autoridades informaron además que cerca de 2.000 personas fueron detenidas, en su enorme mayoría menores de edad.

Por último, el Ministerio del Interior ordenó prohibir las manifestaciones en los alrededores de los establecimientos que permanecieran cerrados este viernes, mientras Geffray pidió directamente la intervención de las familias.

El Ministerio del Interior ordenó prohibir las manifestaciones en los alrededores de los establecimientos cerrados este viernes. RFI

Francia: Marine Le Pen consolida su poder en el Senado a siete meses de las elecciones presidenciales

La extrema derecha de Marine Le Pen logró un nuevo avance en el Senado, a siete meses de las elecciones presidenciales en Francia, al consolidar un grupo parlamentario propio a raíz de las elecciones parciales a la cámara alta.

Agrupación Nacional, que ingresó por primera vez en el Senado en 2014, pasó de los tres senadores actuales a más de diez en las elecciones cerradas, que se celebraban en la mitad del territorio entre cargos públicos, lo que les permitirá constituir por vez primera un grupo parlamentario.

La derecha tradicional conservó junto a sus aliados centristas una amplia mayoría en la cámara, pese a un ligero retroceso, mientras que los socialistas también mantuvieron sus fuerzas y la izquierdista La Francia Insumisa (LFI), de Jean-Luc Mélenchon, obtuvo el primer senador de su historia.

"Los resultados superan nuestras esperanzas, el avance es general, confirmando la implantación de la Agrupación Nacional en todo el territorio", afirmó Le Pen. "Esta es una victoria histórica y un paso de gigante", declaró la dirigente, que parte como favorita para las elecciones presidenciales del próximo año.