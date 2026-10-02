El mal dato de empleo en EEUU enfría la posibilidad de que la Fed vuelva a subir la tasa en octubre

Las empresas estadounidenses crearon apenas un tercio de los empleados esperados por el mercado, mientras que la tasa de desempleo subió por primera vez desde febrero y el crecimiento de los salarios se desaceleró.

Varios miembros de la Fed ya habían adelantado su conformidad con el nivel actual de la tasa.

A contracorriente de los últimos datos del mercado de trabajo de EEUU que se habían publicado esta semana, el dato de empleo de septiembre que se conoció este viernes fue mucho más flojo de lo proyectado por el mercado . En otras circustancias, eso habría generado malestar en Wall Street , pero no en esta oportunidad. Y por un sencilla razón: disminuyó abruptamente las chances de que la Reserva Federal (Fed) vuelva a subir las tasas en su reunión a finales de octubre.

El consenso de los analista anticipaba la creación de alrededor de 90.000 puestos de trabajo el mes pasado, un número que ya de por sí se encontraba por debajo de los 162.000 del mes previo. Sin embargo, el número publicado esta mañana sorprendió a la baja: se generaron apenas 29.000 empleos nuevos , mientras que el dato de agosto fue revisado a la baja hasta los 133.000.

Por su parte, la tasa de desempleo trepó a 4,2% cuando la mediana de los analistas de Bloomberg anticipaba que se mantuviera en 4,1%. Se trata del primer incremento en la desocupación desde febrero de este año, aunque se mantiene por debajo del límite de 4,5% que la Fed considera aceptable.

"El aumento de la tasa de desempleo no debería ser una gran sorpresa. Se trata de una economía con pocas contrataciones y pocos despidos , y la falta de oportunidades ha provocado una fuerte caída en la tasa de participación laboral", afirmó el economista del banco ING James Knightley en su análisis del informe de empleo.

"Actualmente hay un número similar de personas desempleadas y de vacantes laborales. A principios de 2022, había dos vacantes de empleo por cada estadounidense desempleado", comparó.

Por su lado, la participación laboral subió a 61,8% desde 61,6%. Según los analistas de Portfolio Personal Inversores (PPI), "parte del aumento responde a gente que volvió a buscar trabajo". Por otro lado, el subempleo incluso mejoró a 7,6% desde 7,7%.

Además, el ingreso promedio por hora avanzó apenas 0,1% mensual contra el 0,3% previo, y desaceleró a 3% interanual desde 3,1%. Este cambio a la baja en la relación entre oferta y demanda está frenando el crecimiento salarial, y la baja tasa de renuncias sugiere riesgos adicionales a la baja para el crecimiento salarial en relación con la tasa actual, que ya es baja", comentó Knightley.

La Fed decidirá sobre el rumbo de su política monetaria este 28 de octubre.

El cambio de expectativas

Para PPI, "el dato llega sobre un terreno que los propios miembros del FOMC — el organismo dentro de la Fed que decide el movimiento de las tasas — venían ablandando".

Los expertos recordaron que el jueves el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, enfrió la expectativa de un movimiento en el corto plazo, en línea con lo que ya había insinuado el titular de la Fed de Nueva York, John Williams, el martes pasado, cuando dijo que tras el incremento en las tasas de septiembre "no hay necesidad de actuar con urgencia".

PPI remarcó que la frase de Jefferon "que más pesó" fue la admisión de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) "necesita formarse su propio juicio y que eso puede llevar más tiempo".

Hace unos días, la inflación de agosto que mide el Índice PCE — el indicador de precios predilecto por la Fed — fue menor a la proyectada por el mercado. Eso ya había disminuido las expectativas de una suba de tasas en la reunión del banco central norteamericano a finales de octubre. El mal dato de empleo terminó de consolidar esa lectura en el mercado, que no tardó en retomar el impulso alcista.

Hasta el miércoles, el mercado descontaba hasta cuatro subas de 25 puntos básicos entre octubre fines 2027, asignando una probabilidad del 100% a que al menos una llegara antes de fin de año y del 36% a que ocurriera ya en octubre, según el FedWatch de CME Group.

Este viernes, la probabilidad para octubre se derrumbó al 18%, aunque la chance de que ocurre una suba este año bajó apenas al 87%, por lo que la expectativas sigue siendo alta. En este marco, el mercado pasó a descontar tres subas hasta fin de 2027.