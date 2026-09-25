Otro gigante deja de fabricar en la Argentina: Electrolux cierra su planta y pasa a importar

La multinacional terminará con la producción local desde el 26 de septiembre y abastecerá el mercado con equipos fabricados en otros países. El cierre corona un fuerte proceso de achique que había comenzado el año pasado.

La empresa anunció que dejará de producir en el país y la decisión implicaría la desvinculación de más de 100 empleados.

Electrolux anunció que dejará de fabricar electrodomésticos en la Argentina y cerrará definitivamente su planta de Rosario , una decisión que pone fin a la producción local de la multinacional sueca después de un fuerte proceso de achique que se profundizó durante el último año. La compañía continuará operando comercialmente en el país con las marcas Electrolux y Gafa , pero se convertirá en importadora.

La decisión comenzará a regir a partir del 26 de septiembre y supone el cierre de las últimas líneas productivas que todavía permanecían activas en Rosario. La compañía ya había discontinuado este año la fabricación de heladeras y mantenía producción de algunos modelos de freezers y lavarropas .

Electrolux confirmó oficialmente que cesará sus actividades de manufactura local y explicó que la medida forma parte de una “revisión estratégica” de sus operaciones en la Argentina , mediante la cual avanzará hacia un modelo de “abastecimiento global” apoyado en su red internacional de producción.

El cierre tendrá además impacto sobre el empleo. Si bien la empresa no informó oficialmente cuántas desvinculaciones habrá , distintas fuentes del sector ubican en alrededor de 100 los puestos de trabajo alcanzados por la decisión . La estructura laboral de la fábrica ya se había reducido fuertemente durante los últimos meses a través de suspensiones y retiros voluntarios.

En su comunicado, la multinacional sostuvo que llevará adelante el proceso “con responsabilidad, respeto” y cumpliendo las obligaciones previstas por la legislación vigente. La empresa atribuyó el cambio a la búsqueda de mayor eficiencia y competitividad global , así como a la transformación del modelo operativo de la industria.

Un cierre que comenzó a gestarse el año pasado

El cierre de la fábrica rosarina es el último capítulo de un proceso de reducción que venía avanzando desde 2025. En octubre de ese año, Electrolux había dispuesto suspensiones rotativas para alrededor de 400 trabajadores, en un escenario marcado por menores ventas y acumulación de stock.

El ajuste se profundizó en marzo de 2026, cuando la compañía abrió un programa de retiros voluntarios. El esquema contemplaba el pago del 100% de la indemnización más tres salarios adicionales y, según fuentes gremiales, más de 130 trabajadores llegaron a anotarse.

Poco después llegó otro cambio importante, la empresa dejó de fabricar heladeras en Rosario, uno de los productos históricos de la planta. Desde entonces, la actividad industrial quedó concentrada principalmente en algunas líneas de freezers y lavarropas, mientras se reducía nuevamente la dotación.

La fábrica venía funcionando, además, muy por debajo de su capacidad instalada, en medio de un mercado en el que conviven un consumo todavía débil y una mayor presencia de productos terminados provenientes del exterior.

El escenario terminó por desembocar ahora en el cierre completo de la manufactura. En lugar de producir localmente, Electrolux utilizará fábricas del grupo ubicadas en otros países para abastecer el mercado argentino.

El cierre de la fábrica rosarina es el último capítulo de un proceso de reducción que venía avanzando desde 2025.

Más importados y un mercado que pierde volumen

La decisión se produce en medio de una fuerte transformación del negocio de electrodomésticos. Según los últimos datos de NielsenIQ, entre enero y mayo de 2026 las ventas del sector medidas en unidades registraron una caída interanual del 3%, aunque el comportamiento fue dispar entre las distintas categorías.

La línea blanca, precisamente uno de los principales negocios de Electrolux, mostró una evolución mejor que el promedio y creció 7% en unidades durante ese período. Sin embargo, el mercado enfrenta una fuerte competencia de productos provenientes del exterior.

El avance es especialmente visible en lavarropas. Las importaciones de equipos automáticos habían mostrado un fuerte salto durante 2025, con China como uno de los principales orígenes, mientras fabricantes locales comenzaron a revisar sus estructuras productivas y estrategias de abastecimiento.

En septiembre, además, el Gobierno dio por terminada una investigación antidumping sobre lavarropas originarios de China sin aplicar derechos definitivos, una decisión que mantuvo las condiciones para el ingreso de esos productos.

Electrolux sostuvo que el nuevo esquema busca asegurar la sostenibilidad de su operación en el largo plazo. La multinacional, de todos modos, no se va de la Argentina: seguirá comercializando las marcas Electrolux y Gafa y mantendrá garantía oficial, servicio técnico y disponibilidad de repuestos. La empresa remarcó además que lleva 100 años operando en el mercado local.

Electrolux se suma a otras empresas que dejaron de producir

El cierre de Rosario suma otro nombre de peso a la lista de fabricantes de electrodomésticos que durante el último tiempo redujeron o directamente abandonaron la producción local.

Uno de los antecedentes más importantes fue Whirlpool, que en noviembre de 2025 anunció el cierre de su planta de lavarropas de Pilar. La decisión implicó la desvinculación de alrededor de 220 trabajadores y el posterior abastecimiento del mercado argentino mediante productos importados.

El sector también atraviesa procesos de ajuste en otras compañías. Peabody, propiedad de Goldmund S.A., se encuentra actualmente en concurso preventivo y también tomó la decisión de dejar de producir en el país para volverse 100% importadora, mientras otras firmas vinculadas a la fabricación y comercialización de electrodomésticos enfrentan suspensiones, problemas financieros o reestructuraciones.

En el caso de Electrolux, la transformación ya es definitiva: desde el 26 de septiembre dejará de tener producción industrial en la Argentina, aunque conservará su estructura comercial y seguirá vendiendo sus marcas en el país con productos provenientes de otras plantas del grupo.