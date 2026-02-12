Reforma laboral: el peronismo redujo fugas pero PRO y UCR fueron colectoras de La Libertad Avanza

La aprobación de la reforma laboral esta madrugada en el Senado arrojó un diagnóstico sobre el posicionamiento de las distintas fuerzas políticas de cara a 2027. Mientras el peronismo redujo las disidencias y ordenó a su tropa en al recinto, tanto el PRO de Mauricio Macri como la UCR se mimetizaron con La Libertad Avanza a la hora de levantar la mano a favor del proyecto enviado por Javier Milei en sesiones extraordinarias al Congreso.

Los 21 senadores del bloque Justicialista que preside José Mayans rechazaron el proyecto de modernización laboral sin fisuras al igual que las bancadas que funcionan como satélites del peronismo como el Frente Cívico de Santiago del Estero y hasta Convicción Federal, la bancada que contiene a la jujeña Carolina Moises quien se había desmarcado del peronismo al votar a favor de la ley de Presupuesto 2026 del gobierno nacional.

Ese colectivo de peronistas, sumados los dos senadores de Santa Cruz que responden al gobernador Claudio Vidal, logró atornillar 30 votos compactos en contra de la reforma laboral. Sin embargo, hubo algunas fisuras por goteo. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se desentendió del peronismo y jugó nuevamente a favor de La Libertad Avanza al aportar el voto de Beatriz Ávila del bloque Independencia. También la peronista cordobesa Alejandra Vigo junto a su compañero de bancada en Provincias Unidas, Carlos "Camau" Espínola.

El caso de Jaldo es sintomático de lo que ocurre con algunos mandatarios del PJ. Con su fuerza política fracturada en su provincia a partir del enfrentamiento con Juan Manzur, el gobernador es uno de los máximos exponentes del peronismo con peluca alineado de manera casi automática con Javier Milei en el Congreso . En la misma línea aparece el salteño Gustavo Sáenz quien también aportó el voto de la senadora Flavia Royón a favor de la reforma laboral.

Esta mañana, la bancada peronista Convicción Federal, que preside el senador nacional Fernando Salino (San Luis) y tiene como vicepresidenta a Carolina Moisés e integran sus pares Fernando Rejal (La Rioja), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), emitió un comunicado tras votar unida en contra de la reforma laboral. “Cuando el trabajo y los trabajadores están bajo amenaza, Convicción Federal se planta”, indicaron los legisladores del interior en el debate desarrollado durante toda la jornada en el recinto de sesiones del Senado.

Congreso Nacional Diputados Senado Mariano Fuchila

En primer término, el senador Rejal, aseguró que “esta ley de modernización no moderniza nada” y recordó que en su momento advirtió que “venían por nuestros recursos, pero hoy vemos que también vienen por nuestros trabajadores, por nuestros jubilados, por la salud y por la educación. Han desmantelado el sistema sanitario y educativo, que son, en definitiva, el verdadero nombre de la justicia social”. “Se está legislando para un 2% de privilegiados, dándole la espalda a quienes realmente sostienen el trabajo en cada rincón de nuestras provincias”, agregó.

Críticas a la reforma laboral

En tanto, el senador Salino, a cargo del cierre del bloque, cuestionó las formas que utilizó el oficialismo para cancelar el análisis de la iniciativa, ocultando las modificaciones y dejando fuera de la conversación a la oposición. “Para participar de un debate no podemos recibir a las 7:25 de la mañana, la información sobre lo que vamos a tratar a las 11, no corresponde, después se dice que no aportamos, que no hacemos estudios”, indicó.

Entre los votos a favor de la reforma, más allá de los 20 senadores de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR también cerraron filas detrás de la Casa Rosada. Ya sin Martín Lousteau en el recinto, los radicales comandados por el correntino Eduardo "peteco" Vischy levantaron la mano en masa para respaldar la iniciativa que rebaja los cálculos indemnizatorios, limita el derecho a huelga, fulmina la relación laboral de los trabajadores monostributistas y rebaja las licencias por enfermedad entre otros aspectos. Incluso el bonaernse Maximiliano Abad y la ex periodista Carolina Losada votaron por la eliminación del estatuto del periodista.

El PRO de Macri con apenas tres senadores propios fue otro de los bloques aliados de os libertarios para asegurar la aprobación de la reforma laboral. A pesar de que habían simulado una disidencia parcial al reclamar que se habilite a las billeteras virtuales como destinatarias del pago de sueldos, el partido amarillo apoyó sin fisuras la iniciativa enviada por Milei y comandada en el recinto por Patricia Bullrich,