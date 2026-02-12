Monedas de Latinoamérica no detienen escalada alcista y vuelven a apreciarse

Un dólar aún débil a nivel global le daba un impulso a las monedas de Latinoamérica. A su vez, los datos económicos de Estados Unidos más sólidos que lo previsto desestimaban nuevas bajas en las tasas de referencia de la Fed.

El real entre las principales monedas de Latinoamérica que subían el jueves.

Las principales monedas de Latinoamérica subían el jueves, en medio de la estabilidad global del dólar y menores expectativas de un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos tras los últimos datos del empleo en la primera economía del mundo

El miércoles se conoció que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en enero, mientras que la tasa de desempleo cayó al 4,3%

En tanto, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó el jueves que las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo estatales descendieron en 5.000 a una cifra desestacionalizada de 227.000 para la semana que finalizó el 7 de febrero. Economistas encuestados por Reuters estimaban 222.000 pedidos para la última semana

El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis importantes monedas, retrocedía alrededor de un 0,1%.

El peso mexican o cotizaba en 17,1479 unidades por dólar, con una ganancia de un 0,16% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles

El real brasileño se apreciaba un 0,45%, a 5,1592 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajaba un 0,46%, a 188.831,79 puntos

El peso chileno subía un 0,23% a 852,20/852,50 unidades por dólar apoyado, además, en un avance en los precios del cobre, el mayor envío del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, caía un 0,36%, a 11.177,62 unidades

Los precios del cobre subían el jueves, respaldados por un dólar más débil y un mayor apetito por el riesgo en los mercados financieros, pero las ganancias eran limitadas por el aumento de las existencias y la débil demanda en China.

El peso colombiano subía un 0,08% a 3.661 unidades por dólar, en su segunda jornada de ganancias. En tanto, el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP cedía un 0,17% a 2.371,86 puntos

La moneda peruana, el sol, se apreciaba un mínimo 0,03% a 3,353/3,354 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima bajaba un 0,42% a 1.429,42 puntos