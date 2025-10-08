Diputados puso fecha para el inicio del debate en comisión del Presupuesto 2026

A mano alzada, los legisladores votaron emplazar a la Comisión de Presupuesto, ahora acéfala tras el pedido de licencia de José Luis Espert, quien era su titular.

En una maratónica sesión, Diputados aprobó este miércoles por la noche el emplazamiento de la Comisión de Presupuesto para comenzar a debatir la "Ley Madre" para 2026 enviada por el Poder Ejecutivo a mitad del mes pasado. El primer encuentro será el 14 de octubre, ya sin José Luis Espert a la cabeza de las reuniones.

Con aprobación a mano alzada, se dispusieron seis sesiones informativas y una séptima para dictaminar el 4 de noviembre. El primer encuentro sería el próximo martes a las 15 horas y continuarían el 15 de octubre, el martes 21, el miércoles 22, el martes 28 y el miércoles 29.

En el marco de las reuniones de comisión, este jueves también se anticipó la convocatoria a funcionarios del equipo del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. Entre los nombres que se espera que concurran aparecen el secretario de Hacienda de Nación, Carlos Guberman, y Pablo Quirno, titular de la Secretaría de Finanzas.

La oposición anticipó su voluntad de que el oficialismo se quede con la presidencia de la Comisión de Presupuesto -que quedó acéfala tras el pedido de licencia de José Luis Espert-, por lo que se podría cumplir la voluntad presidencial de que el espacio sea titularizada por el diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch. La definición se oficializará el próximo martes.

Diputados habilitaron un pedido judicial para que se investigue a José Luis Espert

Durante la jornada, la Cámara de Diputados también aprobó un pedido para iniciar medidas de registro y secuestro de bienes a Espert solicitado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli. El recinto aprobó la solicitud por 215 votos a favor y 3 abstenciones, aunque no conocían qué medidas solicitó la Justicia, dado que el pedido se mantuvo en el marco del secreto de sumario.

La solicitud ocurrió en el marco de la investigación contra Espert, imputado por lavado de dinero, por el cobro de u$s200.000 de parte de Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. La causa comenzó a partir de la denuncia de Juan Grabois, quien advirtió que el dinero podría estar vinculado a una maniobra de lavado de dinero. Por ese motivo, solicitó que se investiguen los movimientos financieros asociados al legislador y los posibles nexos entre él y Machado.

Diputados: la oposición aprobó con cambios la restricción al uso de los DNU y deberá volver al Senado

En la maratónica sesión, también se aprobó con 140 votos en general la ley que restringe el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Sin embargo, al momento de la votación en particular, el artículo que le ponía un plazo al Congreso para que se pronuncie sobre estos instrumentos no reunió los votos suficientes.

De esta manera, el Gobierno evitó, al menos por el momento, un nuevo revés en el Congreso, dado que el texto volverá a la Cámara alta para su sanción definitiva. Las negociaciones de la Casa Rosada con los gobernadores fueron clave.