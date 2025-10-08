Diputados habilitaron un pedido judicial para que se investigue a José Luis Espert







El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, elevó una solicitud a la Presidencia de la Cámara. En paralelo, el fiscal solicitó rastrear los movimientos de dinero de Espert.

La Justicia avanza en la investigación contra Espert por el cobro de u$s200.000. Mariano Fuchila

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, le pidió este miércoles autorización a la Cámara de Diputados para iniciar medidas de registro y secuestro de bienes a José Luis Espert, que aunque anunció su pedido de licencia, sigue siendo parte del cuerpo hasta que termine su mandato en diciembre y mantendrá sus fueros hasta entonces. El recinto aprobó la solicitud por 215 votos a favor y 3 abstenciones, aunque no conocían qué medidas solicitó la Justicia, dado que el pedido se mantuvo en el marco del secreto de sumario.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La solicitud ocurrió en el marco de la investigación contra Espert, imputado por lavado de dinero, por el cobro de u$s200.000 de parte de Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. La causa comenzó a partir de la denuncia de Juan Grabois, quien advirtió que el dinero podría estar vinculado a una maniobra de lavado de dinero. Por ese motivo, solicitó que se investiguen los movimientos financieros asociados al legislador y los posibles nexos entre él y Machado.

Para que el juez pueda avanzar con pedidos de allanamientos o registros sobre el diputado requería la aprobación de la Cámara por la ley de fueros, que determina que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”. Sin conocer qué medidas requirió Mirabelli para la investigación, Diputados avaló sin rechazos la medida judicial.

Antes de la votación, el diputado Carlos Castagneto (Unión por la Patria) advirtió que el despacho de José Luis Espert se encuentra a su lado, en el Anexo del Congreso, y que en la jornada del martes un grupo de hombres uniformados como trabajadores de la construcción ingresaron y salieron de la oficina durante horas.

Contrato Espert Machado Este miércoles, se encontró un contrato millonario entre Machado y Espert.

Encontraron un contrato entre Fred Machado y José Luis Espert Durante un allanamiento en la casa de Fred Machado, quien fue trasladado a un centro de detención luego de que la Corte Suprema aprobara el pedido de extradición de Estados Unidos, la Policía Federal encontró un contrato por u$s1 millón con su firma y la del ahora excandidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert. El papel estaba roto y con quemaduras adentro de un tacho de basura. Si bien ambos ya confirmaron públicamente que se había concretado una transacción por u$s200.000 como adelanto del pago total por el servicio de consultoría económica privada, según contó Espert, el documento encontrado en el domicilio de Machado confirma el acuerdo de transacción. El contrato fue firmado por Espert y Machado el 7 de junio de 2019, 15 días antes de que el diputado se presentara formalmente como candidato a presidente. El acusado de protagonizar una red de narcotráfico firmó como "representante" de la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, que también está siendo investigada e intervenida por la justicia estadounidense. Por su parte, el fiscal federal Fernando Domínguez imputó al diputado por lavado de dinero y pidió que se revisen sus cuentas bancarias y se rastreen los movimientos de las mismas.