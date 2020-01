Relativizan impacto del caso bonaerense sobre los bonos

En primer lugar, desde la consultora se analizó el caso de la deuda bonaerense. “A priori esperábamos que ésta noticia impacte negativamente en los bonos soberanos, pero esta reacción no fue tan así. En segundo lugar, cabe destacar que la estrategia de Buenos Aires no fue “tan agresiva” como podríamos haber esperado. De hecho, la Provincia anunció que se mantendrá corriente con los intereses de la deuda y que “solamente” reperfilará el capital de los bonos”, se señaló en el informe, y se estimó: “Kicillof contaría con caja suficiente como para hacer frente tanto al vencimiento de intereses como el de capital (unos u$s275 millones), también hay que destacar que hay otros vencimientos hasta mayo por un total de u$s250 millones. Para nosotros, lo que se le puede criticar al gobernador Kicillof no es su estrategia en sí (después de todo, es lógico que Buenos Aires espere un arreglo de la Nación y siga la misma línea con un acuerdo similar), sino el timing que eligió: a poco menos de dos semanas del vencimiento, conseguir el consentimiento de un 75% de los acreedores es un desafío complicado”.